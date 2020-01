Toppobjekter mot storcashen på V75

Bankeren har perfekte betingelser! To mulige superobjekter - begge har under 10% av innsatsene på seg! Går det kanskje mot en saftig V75-opptur fra Sverige?

Lerums SJOKK-IDE slo til på V75 lørdag! Sjekket du infoen på 6-valget?

V75-5 : 10 Eldorado Mearas – Var kun et 7-valg når vi la ut dette tipset (ble et 6-valg), og blir neppe mye spilt med en dårlig rad. Vær dog OBS på at denne er i en helt fantastisk form, og den er verdt et forsøk nå. I finalen på Solvalla sist ble den sittende bom fast som fulltanket, og hadde blitt skummel med luker. Gangen før spurtet den strålende etter sjenering, og kom igjen til mål med krefter på tanken. Får den bare litt bedre klaff underveis så er den med garanti på foto, og det til flott odds i lukene. OBS!

Romme står for dagens V75-omgang, og i dag er det EN KRONE REKKEN som gjelder. Det betyr at det er litt ekstra utfordrende. Vi har jobbet frem flere svært spennende objekter i denne omgangen, og her er det bare å få med deg all vår info. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V75-4, og der står 1 Son Of Quarcio alene. Møter "ikke noe", den er kjapp fra start, og bør taue et billig løp fra start til mål. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V75-1 : 3 Global Thunder – Ble aldri kjørt med sist, og ble sittende fast med litt krefter igjen nedover oppløpet. Har veldig fine betingelser foran seg her, og fra tet er dette hesten å slå. 2 Alorac Mathbell – Kan være skrellen i innledningsløpet. Er BETYDELIG bedre enn raden, og den så veldig fin ut med krefter igjen nedover oppløpet sist. Var da uheldig og huket hjul på oppløpet. Kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette, og den må være tidlig som for lite spilt. 4 Duke Of Mearas – Har fått to løp i kroppen etter at man skiftet trener, og er veldig pågang. Satt bom fast sist, og skal med på gardering. 7 Nouvelle Avenue – Er det meget gode rapporter på etter oppholdet, og også den er tidlig aktuell.

V75-2 : 1 Nordjerva A.M. – Dette er vel et løp som strengt tatt ikke hører hjemme i en omgang som dette, og det er mildt sagt ikke lettløst. Klink urutinerte kaldblodshester, og dessuten hopper. Å ranke dette løpet er alt annet enn enkelt, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Vår ide spurtet ordentlig bra sist, hadde krefter igjen over mål, og var ikke mye slått. Kan fort få den fine innvendige reisen her, og blir den bare ikke fast så dukker den opp på foto. Har dessuten virket å være ganske stabil, og det er aldri feil i et løp som dette…

V75-3 : 6 Hera Eck – Er nok dagens beste spill på Romme. Den gikk et strålende løp etter grov galopp sist, mens den fullførte godkjent mot langt bedre hester enn dette nest sist. Følger bilen fra start, og det vil overraske oss om noen greier å svare den. Vi tror på tet med en offensiv Klaus Kern i «jolla», og siden er dette hesten å slå. Nevnte Klaus Kern har faktisk vunnet 4 av de siste 9 løpene som han har kjørt, og har dessuten vunnet 1 av 1 i 2020! Hera Eck MÅ BARE PRØVES HER! Velger man å gardere så er det 2 Niklas M.J. som er aktuell. Var knallgod/uheldig sist, men har altså vært syk etter det løpet, og det er mulig at den trenger en blåser i kroppen før formen er på topp igjen.

V75-4 : 1 Son Of Quarcio – Her har Per Lennartsson et straffespark foran seg, og normalt skal bare Son Of Quarcio ta seg av et løp som dette. Har radet opp med fine innsatser, og den er lynrask fra start. Fikk maks i helt andre omgivelser enn dette sist, og selv om vi ikke har med en stjerne å gjøre så tar den seg av et løp som dette om den ikke er syk. Motivert favoritt, og en banker for oss. Begynner man først å gardere dette løpet så er kvaliteten dårlig, og da bør man plukke med MANGE for å være trygg.

V75-5 : 9 Gullkongen – Med tanke på at det er vingelrisk på 8 Björlifanner så føler vi at Gullkongen skal stå først. Var riktignok ikke på topp nest sist, men sist slo den enkelt nevnte Björlifanner. At Gullkongen nå skal gå med i rygger er neppe et minus, og den har vunnet løp bakfra før. Har stor fart i kroppen sin, og med litt tempo i løpet kommer den fort på lette bein tilslutt. Vi setter Gullkongen først, men plukker også med 8 Björlifanner. DOBBELTBANKER!

V75-6 : 9 Ulli Degli Ulivi – Viste 13,6/1900m etter galopp sist, og da satt den dessuten bom fast som fulltanket i kulissene tilslutt. Kommer nå ut etter en pause, men er formen på plass, ja, da er denne god nok til å storskrelle! 5 Lyx Håleryd – Ble det delvis feil for sist, men det var heller ikke noe veldig «skubb» i den når lukene kom på oppløpet. Kan naturligvis renne til tet her, og sjansene for favoritten er trossalt gode. Minuset er innsatsen sist samt at den nok er best uten sko på beina. 4 Captain Knas – Holder sin jevne/fine form, og er dessuten solid kuskeplusset med Kaj Widell nå. Er en selvskreven strek på bongen. 12 I’M A Keeper – Er det egentlig litt talent i, og den kommer nå ut etter pause. Får opp en som virkelig er flink å stramme hester opp, og den vil nok få sjokk når den merker at det er Kontio som sitter bak. Plukkes med på mistanke etter oppholdet.

V75-7 : 5 Red Alert W.F. – Blir kjørt av sin eier, Kristine Hell, men hun har vunnet to løp med denne tidligere, og det er trossalt hun som kjenner hesten best. Var vel kanskje ikke helt på topp i tåken sist, men satt da langt bak, og det ble kjørt sakte i tet. Gangen før lekte den hjem seieren, mens den tredje sist satt bom fast som fulltanket mot bedre hester enn dette. Er lynrask fra start, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt om den bare løser ut som den skal. SPILLES!