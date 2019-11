Toppobjekter til kvelds

Svært spennende objekter! Vi går i mot storfavorittene! Går det kanskje mot en saftig V65-suksess?

Halmstad byr på en svært spennende V65-omgang denne kvelden, og vi spiller med FREKKE BONGER! Vi fant ingen stålbanker i denne omgangen, men på den minste bongen står 5 Ofelia O.E. (V65-4) alene. Når vi la ut dette tipset hadde den 5,2% av innsatsene på seg... Gå ikke glipp av følgende godbiter:

V65-1 : 6 Harvey – Har en sjeldent fin oppgave foran seg i kveld, og nå kommer vel den første seieren i 2019? Avsluttet sterkt etter hinder på veien i tøffe omgivelser tredjesist, mens den har vært fullt godkjent også de to siste gangene. MÅ BARE PRØVES HER! 10 Mr Perfect – Er vass når den får gå med i rygger og har dagen. I dette lille feltet vil den ha god kontakt hele veien, og mot en overkommelig gjeng kan den skrelle. OBS!

V65-2 : 9 Bordeaux S. – Kommer ut i regi Jerry Riordan, og den er spillbar direkte. Gikk et helt svett etter galopp sist (14,5 s 900m), og den har en solid rekordforbedring i kroppen sin. Settes helfrekt først på ranken.

V65-3 : 2 Booze – Har vært ute mot de beste i årgangen, og den kan ikke få bedre betingelser enn hva den har foran seg nå. Har altså møtt Power, Brother Bill med flere på slutten, og her er det en helt fullstendig annen motstand. Var klart bra nest sist hvor den travet 12,8/2140ma, og var da hakk i hel på Criterion. Lar seg rett og slett ikke stoppe i et løp som dette?

V65-4 : 5 Ofelia O.E. – Er på vei mot formen nå, og med nydelige betingelser i kveld så er i hvertfall vi på hugget. Var klart bra både nest sist pluss nå sist, den har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og vil trolig bare bli bedre og bedre fremover. Fant SUPERFORMEN på samme tid i fjor, og kammet med seg tre seire og en andreplass på fire starter fra november-januar. Er SVÆRT spillbar i et billig løp som dette!

V65-5 : 1 Setauket – Dette var en hest man hadde ambisjoner om å være med i sprintermesteren med, og den har alltid hatt et godt rykte. Har STOR fart i kroppen sin, og endelig er den på vei mot en ordentlig bra form. Spurtet sterkt via siste indre på Åby sist, og møtte da MYE bedre hester enn dette. Her vil nok Ville Karhulahti satse ALT på tet, og den kan umulig bli enkel å fange om den greier å forsvare sitt innerspor. SPILLES!

V65-6 : 9 Peak Fear – Er en hest vi holder veldig høyt, og den har et aldeles for lavt grunnlag på konto. Var svært tapper i debuten for Petri Puro nest sist, mens den var helt «død» underveis sist. Syk da? Er den beste hesten i feltet på ren kapasitet, distansen takler den bedre enn noen, og nå kommer vel seieren? MÅ MED PÅ ALT!