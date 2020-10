Toppobjekter viser vei mot flotte kroner i V4-lunsjen

Spennende V4-omgang sparker i gang en ny uke! Vi byr på flere HETE objekter, og her er det bare å sjekke ut infoen direkte! Går det kanskje mot en flying start på uken?

Färjestad innleder uken med en knallfin lunsjomgang, og dette er en omgang vi liker skarpt. Flere spennende objekter er jobbet frem, og infoen på disse vil du like. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 4 Make My Dream – Har en meget fin oppgave foran seg her, og vi er litt inne på at det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Løste veldig bra fra start sist, men måtte likevel etter hvert nøye seg med rygg leder. Fikk sene luker på oppløpet, avsluttet sterkt, og var ikke tom over mål. Spor fire bak bilen på Färjestad er det beste sporet man kan ha, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!

V4-2 : 1 Alexia Marshall – Dukker opp etter en ganske lang pause, men Magnus Jakobsson pleier å ha hestene sine klare direkte, og det håper vi han også har med vår ide. Alexia Marshall er en ganske flink hoppe, og den er god ut på volte. Har meget fine betingelser foran seg i dette lunsjløpet, og det er NÅ den må prøves. Motstanden er nemlig ikke veldig hard…

V4-3 : 4 Jeanne D’arc Boko – Her blir 9 Twigs Honor hardt betrodd, og selv om vi aldri har likt hesten veldig så er det snakk om den beste hesten i feltet. Så dog ikke 100% ut sist, og vi må bare prøve å spekulere. Vår klare ide er lynrask fra start, og tredje sist jogget den 15,6/2140ma fra tet. Sist stod den kaldt til, men spurtet meget bra når lukene kom. Fyker trolig til tet, og på en kjapp bane trenger den ikke bli veldig enkel å plukke ned. MÅ PASSES!

V4-4 : 3 Zacapa Grim – Var under pari på det som trolig var en upassende bane sist. Gangen før fullførte den positivt, og dette er en meget god hest i grunnlaget når den leverer på sitt beste. Har svært passende betingelser foran seg i finalen, og det kan fort være duket for en etterlengtet seier igjen. Vår favoritt.