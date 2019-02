Toppomgang fra Jarlsberg

Erlend Rennesvik sender stallhesten Revenge til start i V65-2, og vi tror ekvipasjen har gode sjanser. Foto: Roger Svalsrød/ Hesteguiden.com

Helgen har kommet og det er massevis av herlige travløp som skal kjøres! Høydepunktet denne helgen, det er på Biri. Her skal det kjøres V75-omgang lørdag, og det er ingen enkel omgang som venter. Det er spillemessig veldig fine løp Biri har satt sammen til oss. 15:00 er som vanlig spillfristen til V75-omgangen på lørdagen.

Før den tid må vi ikke glemme den fine fredagen vi har fremfor oss. Romme starter opp med en toppomgang til lunsj. Her er det faktisk jackpot og hele 717 607 ekstra kroner ligger i sekserpotten. 12:45 er fristen til V65-lunsjen. Til kvelds er det Jarlsberg som kjører løpene. Det er flere ordentlig fine hester på farten og spillemessig ser det veldig spennende ut. Husk også at her er det jackpot, det er 352 201 ektra kroner i sekserpotten. I Sverige er det Boden som er vertskap for V64-omgangen.

Nå skal vi rette alt fokuset mot Jarlsberg. Vi åpner kvelden med å gå kort i de to første løpene. Husk også at det er jackpot i V65-spillet. Det ligger 352 201 ekstra kroner i sekserpotten.

Sjekk ut V65-analysene:

V65-2: 6 Revenge blir dagens beste banker fra meg. Om det blir favoritt eller ikke er uvisst, men jeg tror uansett det er snakk om svært gode vinnermuligheter for den flotte hoppa. Formen til hoppa mener jeg er veldig god for tiden, og toppnivået til 6-åringen er ganske så høyt. Dagens løp er helt ypperlig og meget passende. Ja, jeg er fullstendig klar over at 5 Prapai R. står innvendig for henne på startsiden og trolig tar seg tidlig til tet her. Prapai R. er en dårligere hest enn Revenge, det er det ingen tvil om. Her mener jeg Rennesvik, som kusker vår banker, bare må klinke til på startsiden. Prapai R står nemlig ikke inn da, men det gjør Revenge. Disse to møttes i Drammen i oktober, og da var Rennesvik-traveren 40 meter foran Prapai i mål. Sistnevnte måtte brukes underveis og tålte ikke dette.

Revenge var meget god nest sist og så veldig fin ut på Bjerke. Seieren ble veldig enkel. Undertegnede snakket med Rennesvik før løpet sist, men da ble alt feil. Maja Kanstad, som kusket, bakket helt sist og kom aldri inn i seierskampen. Hesten gjorde et godt oppløp og viste at det ikke er noe som helst feil med formen. Om Revenge bare blir brukt i dag tror jeg det er en vinner. Kusken må kjøre fremover og ikke være passiv og la Prapai dempe underveis. Revenge er feltets klart beste hest, og trengs det så tror jeg hoppa kan vinne dette fra dødens. All in og dagens beste banker!

V65-1: 1 Moe Tyr. Normalt sett er også dette en vinner. Jeg tør å påstå at hesten er helt overlegen kapasitetsmessig i dette løpet. Men, han er ikke problemfri. Hingsten har hatt flere skader, og kommer tilbake etter en skade i dagens løp. Dyktige treneren Tor Martin-Moe melder at hesten ser fin ut hjemme i trening. Sistnevnte sender sjelden hestene sine til start uten at dem er i orden.

Moe Tyr var ute i kvalik til derby femte sist på Bjerke. Da hentet han en lengde på Philip Ess bak bilen! Og dro til med å åpne den første 500-meteren på 21-tallet. Til tross for dette sto hesten inn til en flott tredjeplass. Dette er toppnivået til denne hesten. Presterer han noe lignende i dag vinner han med tyve meter eller mer. Men han er varierende. Dagens motstand er mer enn overkommelig og det er kun 4 Lykkje Birk som kan slå Moe Tyr. Jeg tror Tom Erik Solberg forsvarer innersporet enkelt med Moe Tyr og leder dette løpet rundt om. På to av fire bonger blir dette en banker for meg.

På de to største tar jeg med 4 Lykkje Birk. Skulle Moe Tyr fungere dårlig for dagen er dette greit. De andre hestene skal normalt slite med nivået til disse to.

V65-3: Den tredje avdelingen mener jeg krever en del gardering. Men, for dere som har lyst til å gå kort så er 1 Maris Rappfot svært spillbar.

Jan Martin Bjerring og 1 Maris Rappfot står veldig fint til i dette løpet. Moe Svarten-sønnen imponerte meg veldig sist. Da kom de godt i gang, men dessverre så kom det en galopp etter 500 meter. Rundt 30 meter tapte 5-åringen på dette. Det kostet en overlegen seier i løpet. Han kom flott tilbake, og var rett bak vinneren i mål. Nest sist var jeg ikke like fornøyd med hesten, og det er derfor jeg mener løpet sist er så viktig å tenke på. Det virker nemlig ut som Bjerring-traveren går frem med løp i kroppen. Hesten er fersk og har kun startet tre ganger. Løpet sist vitner om stor kapasitet. Ikke bare var det et sterkt løp, men hesten så veldig fin ut. Travet fløt strålende underveis. Om Bjerring ikke taper tyve meter i volten her, så er sjansene for seier hyggelige. Klar tipsener!

V65-4: I den fjerde avdelingen så blir 5 Prins C.K gjort til klar favoritt. Det er forståelig da toppnivå til hesten er veldig høyt. Jeg føler meg dog ikke helt sikker på hesten her i dag. Kretsen rundt har slitt veldig mye med denne hesten og det har sjeldent gått slik man har ønsket med Prins C.K. Hesten har ikke startet i løp siden mai i fjor, og jeg er skeptisk. Om han skulle fungere på topp er det en vinner, men det tviler jeg på at han gjør i dag. En klar vinnerkandidat, men ingen banker første gang ut.

Mitt førstevalg i løpet er 1 Jentefuten. Jeg tror 5-åringen har en veldig god vinnersjanse. Skulle ikke favoritten være klar for dagens oppgave er nok Jentefuten en vinner. Geir Flåten har gjort en fin jobb med denne traveren. Tre starter har Jentefuten gjort i regi Flåten. Tredje sist gikk han veldig sterkt fra dødens til andreplassen. Gangen etter tok hesten en sterk seier på Bjerke. Nå sist ble han sittende stengt for lenge, men da åpningen kom gikk han solid til mål. Over målgang var farten høy. Normalt er det tet som gjelder her, og da bør han lede lenge. Min klare førstehest.

Disse to hestene rekker langt. Det finnes noen formhester i dette feltet, som 4 Salte Gleipen, 6 Hønn Spik og 7 Sager`n. Jeg føler, til tross for at disse innehar form, at dem er svakere enn både 1 og 5.

Merk at V5-spillet starter opp i denne avdelingen! Her bankerspiller jeg i V5-5, og det er snakk om 4 Hilton B.R. Dette ser ut som en svært fin traver i banen og innsatsen sist var meget fin til annenplass. Dette virker som en hest som går fremover med løp i kroppen og dagens motstand er alt annet enn avskrekkende. God vinnermulighet dette.

V65-5: 6 Raleigh er svært spennende her. Formen til denne danske 11-åringen er virkelig god nå. Og i monte gjør dansken kun toppløp. Fjerde sist, i monte, spurter han som en rakett ute i banen til tredjeplassen. Det ble for langt frem, men inntrykket var lekkert. Nå sist sitter hesten sist i et lite felt underveis, mens i tet sitter Lighthouse West. Sistnevnte som vant på Bjerke for to dager siden. Det ble dårlig tempo underveis, men til tross for dette så utfordret Raleigh ned oppløpet. Det gikk veldig fort og Lighthouse West holdt unna. Nok en gnistrende prestasjon av Raleigh dette. Jeg har sjekket opp hesten i Danmark og her fant jeg et monteløp han gjorde i 2017. Da gikk han en voldsom sisterunde på Charlottenlund. Jeg klokket han til underkant av 1.11 og det så bare enormt ut. Hesten møter to gode konkurrenter i 8 Tuileries og 10 L.A.'s Mr. Brown, men han står ikke tilbake for noen av disse på kapasitet og form. 6 Raleigh blir min klare DD-banker!

V65-6: Avslutningsløpet er veldig fint. Det er fem hester som kan vinne, og det er nettop så mange jeg spiller på mine forslag. Det er 1 Ricochet Face, 4 Pleasetellmewhattodo, 5 Tallahassee, 7 Fabian B.R og lite spilte 9 Make Me. Sistnevnte er vrien å få inn, men på sine aller beste dager spurter hun veldig fort.

Mitt førstevalg i løpet blir faktisk 5 Tallahassee. Vallaken har minst penger på seg i dette feltet, men er rett og slett voldsomt god. Sist på Momarken klarte undertegnede og varsle for Polar Rocky mot Tallahassee. Sistnevnte vant etter tredjespor den første halve runden og deretter dødens. Det var meget svakt av meg. Tallahassee var overlegen i det løpet. Hesten er svært god og har et toppnivå som er skremmende godt. Dagens motstand er klart tøffere enn sist, men Super Arnie-sønnen har gjort flere innsatser som gjør at jeg føler meg sikker på at han matcher dem her. Mitt førstevalg dette.

1 Riccochet Face var vanskelig å få fart på sist etter en liten pause. Hesten trengte det løpet. Han har ikke stått i dagens førstespor her i Norge, men er min favoritt til å holde teten. Andrevalg.