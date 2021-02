Toppomgang i V64-spillet på Åby

Løpene er flyttet fra Axevalla til Åby! Knallfin omgang som vi gleder oss stort til! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Pga banen på Axevalla var i full oppløsning søndag, så er altså løpene flyttet til Åby. Vi liker kveldens omgang skarpt, og kvaliteten på flere av løpene er god. Når det gjelder den beste bankeren i omgangen så dukker den opp i V64-5, og det løpet taper ikke 1 Mirakel Håleryd om alt går riktig for seg. Har et latterlig lavt grunnlag på konto, og har MYE å hente i tiden fremover om den bare får holde seg hel. ALL IN!

Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 6 Frequency AM – Har fått tre løp i kroppen etter en liten pause, og holder toppform. Gikk PIGG i mål uten å få skikkelig fritt frem sist, og var igjen positiv. Er lynrask ut med volte, kusken er dessuten svært dyktig å prikke starten, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. MÅ BARE PRØVES MED PERFEKTE BETINGELSER!

V64-2 : 6 Ferrari Vingboons – Helskummelt løp hvor det kan skrelle til, og vi går for en bred gardering. Ideen var faktisk et DØNN SISTEVALG når vi la ut våre tips, og det blir helt feil. Har fått to løp i kroppen etter pause, og spurtet ordentlig bra i kulissene sist. På klokken stod det faktisk 14,9 s 1000m med krefter igjen. Mot en overkommelig gjeng har denne form til å skrelle, og vi setter den helfrekt først!

V64-3 : 6 Posh Shopping – Blir TUNGT betrodd direkte etter oppholdet, og med full form hadde vi også gått ALL IN. Vær dog litt OBS på at Peter Untersteiner har slitt med stallformen (9% seire i 2021), og vi vil se litt ordentlige solide takter fra stallhestene igjen før vi har veldig lyst å anbefale bankerspill. Sitter trolig tidlig i tet, og den har en flott sjanse om den leverer på topp. Motivert, men…

V64-4 : 4 Chang – Gikk voldsomt mellom et par galopper sist, og da skal man huske på at den første galoppen var en sjenering. Er stadig en god del bedre enn raden, og mot en svært passende motstand duger den normalt godt. Må virkelig tas på alvor, og vi roper et stort varsko!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 1 Mirakel Håleryd – Har en drømmeoppgave foran seg i kveld, og vi kan ikke spekulere mot denne. Har gjort to løp for sin nye trener, og var overlegen på en solid måte sist. Har slitt mye med aksjonen i sin karriere, men så bedre ut enn på svært lenge sist. Henger den bare sånn noenlunde i sammen i kveld, ja, da er den helt overlegen her. VI GÅR ALL IN!

V64-6 : 10 Incredible Wine – Ble det bare «rør» for sist, og det løpet setter vi en tykk strek over. Har ellers imponert, og radet opp i stor stil. Møter en ganske overkommelig gjeng her, og skal stå først på ranken.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.