Toppomgang i V64-spillet på Axevalla

Småfrekk banker! Flere svært spennende objekter! Favoritter i trøbbel! Du blir vel med oss i jakten på storcashen fra Sverige og Axevalla i kveld?

Axevalla er en av banene i Sverige som byr på jevnest menyer, og det er nesten alltid svært spennende på denne banen. I kveld venter det nye utfordringer, og det vil overraske oss om ikke dette ender med flotte kroner til de med riktig V64-rekke. 10 Quite E. Wood (V64-5) blir vårt halmstrå i denne omgangen, og den står alene på de flate bongene. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 11 Balanced Rudder – Har en ganske billig oppgave foran seg i innledningsløpet, og vi skjønner ikke hvorfor den er så lite spilt. Hadde faktisk kun 3,3% av innsatsene på seg når vi la ut tipset (300 000 i omsetning). Gikk en råsterk sluttrunde sist, og avsluttet meget bra nedover oppløpet. Elsker kveldens distanse, og kjører bare ikke kusken den helt bort så må sjansene være fine. SPILLES!

V64-2 : 4 Feelgood Pepper – Er fakta ikke så verst, og bedre enn det grunnlaget den har på konto. Spurtet bra mellom hester på oppløpet sist, og var ikke tom over mål. Var da hakk i hel på 1 Dirc som blir mye mer spilt her. Kan fort være ytterligere forbedret til denne starten, og som nesten uspilt er den spennende. 2 Boka Palema – Er BEST, og gjør en spennende start etter et lengre avbrekk. Leverte dog et ganske svakt prøveløp hvor den så veldig tung ut. Må være MYE forbedret til denne starten om den skal duge, og selv om hesten er god så er den kun en liten gardering for oss.

V64-3 : 1 Athos Race – Hadde et ganske sterkt fjorår, og det er snakk om en veldig bra hest i grunnlaget. Kommer nå ut etter pause, og treningsrapportene er sterke. Har vunnet flest løp med sko på alle fire, og den balansen skal ikke være et problem. Innersporet er dog noe sjansebetont, og selv om den er kjapp fra start er vi ikke sikker på om den greier å forsvare det. Motivert favoritt, men vi tør ikke å gå ALL IN fra dette sporet.

V64-4 : 10 Vavin Love – Er betydelig billigere ute i kveld, og den er SVÆRT spillbar. Har spurtet bra to ganger på rappen, og kommet til mål med krefter igjen. Homeland Pellini vant nest sist, og Cassius Ima sist. Her finnes det ingen med et slikt kaliber. Nå har den fått to løp i kroppen etter pause, motstanden er med veldig få unntak billig, og her kommer vel seieren? MÅ BARE PRØVES NÅ!

V64-5 : 10 Quite E. Wood – Spurtet sylvasst uten å helt få fritt frem nest sist, mens den sist ble «lurt» for seieren fra en hest som smøg med i rygg leder. Har nå fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, det er snakk om en ordentlig bra traver i grunnlaget, og i billige omgivelser som dette duger den alle dager i uken. Nå kommer vel seieren?

V64-6 : 10 Oxidizer – Var OK fra dødens i V75’en sist, og den holder en helt grei form. Kommer nå ut i et noe billigere løp, og med tempo feller den fort samtlige nedover det lange oppløpet på Axevalla. Skal stå først på ranken, og det kan også dreie seg om en banker for de som ønsker å gå tynt.

