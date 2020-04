Toppomgang i V64-spillet på Jägersro

Kanonomgang med en rekke herlige objekter! Bankeren har nydelige betingelser foran seg! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte gratistips?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.

Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra Kr.500 (ti andeler a Kr.50/fem andeler a Kr.101/fire andeler a Kr.125) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var Kr.5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 / fem andeler a Kr.200) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Utbetalingen på disse var fra Kr.6 245 til Kr.6 717. Bankeren på disse bongene var Tiny Rocket (25,1%).

Vi fikk på "KJEFTEN" da vi banket Peter Untersteiner med et 3-valg i går. Nå er vi svært sugen på en saftig revansj, og er klart inne på at Peter Untersteiner har dagens BESTE V64-BANKER i finalen. 2 Happy Celebration gikk nemlig et aldeles svett løp i debuten for Stall Untersteiner sist, og vi sperret virkelig øynene opp for den da. I kveld burde dette dreie seg om tet og slutt! ALL IN!



V64-1 : 4 Island Life – Var klart bra mot eliten nest sist, og gikk altså 11,6/2140ma da. Sist ble det feil på en svært upassende bane, og det løpet ser vi bare bort fra. Kan ikke få bedre betingelser enn dette, og sjansene for tidlig tet og slutt burde være store. VI TROR MYE PÅ DENNE FAVORITTEN!

V64-2 : 9 Craigh Na Dun – Er BETYDELIG bedre enn raden, og kan overraske i et løp som dette. Den ble grovt sjenert til galopp i angrep nest sist, mens den satt bom fast som fulltanket sist. Interessant smygspor nå, overkommelig motstand, og vi er inne på at dette kan bli dønn riktig. SE OPP!

V64-3 : 10 Bag’s Simoni – Klaffet det ikke helt for sist, men den fullførte uansett fint, og bekreftet sin solide form. Gangen før var den ikke veldig langt bak kanonen Vikens High Yield i mål, og travet da 11,1. Møter riktig motstand i kveld, og med tempo burde den dukke opp på foto. OBS! PS. 1 Champion Melon – Rykker man skoene på i kveld, og den balansen har den ikke konkurrert på siden 2017. Formen er dessuten bra. Skal med på en tidlig gardering.

V64-4 : 8 Typhoon Face – Har møtt betydelig bedre hester enn dette tidligere, og det gjelder også i årets to første løp. Har ikke sprudlet i disse løpene, men vi er likevel inne på at den gradvis skal bli bedre og bedre fremover. Leverer den bare i nærheten av sitt beste duger den i massevis. SPILLES! 2 Havbergs Photo – Var ikke på topp sist, men satt bom fast på en bra tid nest sist, og var også oppløftende tredje sist. Er blitt fikset på siden sist, og kan lede dette lenge på en kjapp bane.

V64-5 : 4 Paulino – Tror vi får et meget sterkt år hos Robert Bergh, og den har sett merkbart forbedret ut hos han. Satt fast i debuten nest sist, mens det ble en enkel seier sist. Distansen er ikke et minus, den håndterer normalt sporet, og motstanden skremmer ikke. Her kommer det en ny seier?

V64-6 : 2 Happy Celebration – Gikk et SVETT løp i debuten for Peter Untersteiner sist (Henriette Larsen kjørte). Suste til tet, men feilet inn på den første svingen. Tapte en del, men kom voldsomt tilbake via sjettesporet i den siste svingen. På klokken vår stod det 12,3 s 800m. Rapportene på den før det løpet var meget sterke, og de viste seg å stemme. Her kan det fort bli tet, Peter sitter seg selv opp, og vi tror ikke den taper om den leverer som sist. MÅ HA EN STOR SJANSE!