Toppomgang i V65-spillet fra Forus

Forus står for V65-omgangen denne kvelden, og det er en svært jevn og spennende omgang som venter! Vi jakter V65-suksess med en banker som møter helt riktig motstand...

Lerum med solide V75-tips på Klosterskogen 21. november - tok du rygg?

Alt av V75-bonger satt denne lørdagen, og det ble servert meget gode V75-tips. Den lille bongen til Kr.180 satt som et skudd, og betalte ut Kr.2 902,-. Mjølner Røder (7,5%) og Always on Time (19,1%) stod begge først på ranken, og følgende info ble servert:

V75-1 : 6 Mjølner Røder – Har fått et løp i kroppen etter pause, og Mjølnerød har matchet sin springer perfekt inn mot denne oppgaven. I kriteriet fjerde sist så var den et hode bak 9 Grisle Tore GL over mål, og er altså nå 20m billigere ute. I det samme løpet slo den 8 Grude Elling, og stod også likt med 7 Kavaleren. Nå kan det være duket for seier igjen, og vi iler til med tipsnikken!

V75-4 : 3 Always On Time – Her er det bare å lukke ørene for alt snakk om taktikk, og om hva de skal gjøre med Always On Time. Her har garantert Vidar Hop en plan, og det er å blåse til tet for så å slippe. Solgte seg meget dyrt fra tet sist, og det vitner om toppform. På lørdag vil det være sjokkerende om man ikke satser på rygg leder (skal ha rygg over denne distansen mot eliten), og deretter komme på siste indre. Vi tror MYE på et slikt opplegg, og vi er klart inne på at det kan da ende med seier. SE OPP!

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Sendingen starter klokken 17.00 / V65-1 begynner klokken 18.30



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.

Det er VRIENT på Forus denne kvelden, og det er en V65-omgang vi virkelig gleder oss til. Når det gjelder kveldens beste banker så var den alt annet enn enkel å finne, og vi tar en sjanse på en fersk 3-åring. Øystein Tjomsland tar turen fra Sørlandet med EN hest, og da har han naturligvis solide ambisjoner. 4 Møller Jenta (V65-1) har vært matchet mot bedre hester enn dette, og går alt riktig for seg så skal mulighetene være meget gode. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 4 Møller Jenta – Kan fort være helt overlegen i innledningsløpet, og det er snakk om en soleklar tipsener. Husk på at vi her snakker om en fersk hoppe som har vært matchet mot de beste hoppene i årgangen, og som kun har gjort tre løp i karrieren. Vi likte den skarpt første gangen ut, og den var også OK andre gangen ut. Sist feilet den mot siste sving. Tjomsland er en MESTER på disse kaldingene, og fra andre omvendt i volten burde den komme seg bra avgårde. Lar seg rett og slett ikke slå?

Nyhet : V86 er det nye millionspillet i Norge hver onsdag! Du kan allerde nå kjøpe deg inn i våre bonger/systemer. Prisene er fra Kr.50, og helt opp til Kr.1 995 per andel.



V65-2 : 8 Moe Tjalve – Leter etter toppformen, og har kun gått på det jevne på slutten. Nå har den fått ett løp i kroppen etter en liten pause, og det har nok gjort godt. Kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave enn dette, og med toppform så hadde den normalt ikke tapt. Med litt usikker form nøyer vi oss med kun å sette den først på ranken, og avstår fra et bankerspill.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 1 Straight Line – Feilet i en trang situasjon sist, men det var ikke hesten sin feil. Var meget god i nederlaget nest sist, og dette er en ganske OK hest i grunnlaget. Er nå billigere ute, og feilfritt tror vi det dreier seg om en vinner. Klar tipsener i et ellers småskummelt oppgjør.

V65-4 : 8 Cliff Hydrup – Er ikke hesten som rader opp, men denne er i sitt livsform, og den må passes. Fullførte meget bra nest sist, og da viste den faktisk 14,4 s 1000m. Sist fikk den dødens runden igjen, og ble kun plukket ned av kapable Vincent. Møter en svært overkommelig gjeng nå, og dette ser billigere ut. Kan felle favoritten om det bare klaffer litt fra et «kaldt» spor.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 4 Grand Yankee – Har gjort OK løp på slutten, og da i tøffere omgivelser enn dette. Kommer nå ut etter en liten pause, den møter på veldig riktig motstand, og er bare formen sånn noenlunde på plass etter oppholdet så skal denne duge godt. PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-6 : 6 Happy Dragon – Likte vi skarpt etter pause sist, og den avsluttet voldsomt når lukene kom mot oppløpet da. Er fort ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og får den bare smygløpet sitt så er den ekstremt giftig. Må med på alt!