Toppomgang i V65-spillet på Jarlsberg

Banker med superform! Flere lekre objekter som du vil like infoen på! Du blir vel med på moroa fra Jarlsberg i kveld?

Lerum med nye solide V64-vurderinger 13. august - Kr.1 728 ble til Kr.8 902!

Det ble ingen verdensrekord for Odd Herakles, men bankeren vår travet 18,5, og bedre enn det er det vrient å levere! Ellers innfridde vår herlige ide, New Young (4-valg - delt seier), og den store bongen på Kr.1 728 satt som den skulle. Her kunne man hente ut deilige Kr.8 902,-. Følgende info ble servert på New Young:

V64-4 : 9 New Young – Har kun en helt OK rad, og den ser ikke ut til å bli veldig mye spilt her. Vær dog litt OBS på at den varslet superform sist, og kom voldsomt tilbake etter å ha blitt grovt hindret på siste bortre. Vår klokke viste da 12,5 s 500m med krefter igjen. Står i et spennende smygspor nå, og med tempo duger den i et løp som dette. KAN SKRELLE!

Herlig V65-opptur på Øvrevoll 13. august - ikke langt fra kassa...

Birgers store system (fire andeler a Kr.1 000) var ikke langt unna å plukke med seg hele kassen på Øvrevoll torsdag. Nå ble det dog en solid trøst, og fantastiske Kr.51 128 i utbetaling. Vi gratulerer de som kjøpte seg en andel i systemet!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Jarlsberg står for kveldens høydepunkt fra Norge, og byr på en meget spennende V65-omgang hvor vi skal i lukene. Vi gjør det ikke ofte (aldri skjedd før), men i kveld lar vi det stå til, og banker Rune Røyrås. Han tar med seg sin egen Vestpol Kongen, og inntrykket til denne hesten de siste gangene er så ekstremt bra at vi ikke kan spekulere. Sitter normalt tidlig i tet, og siden skal løpet være over. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Lionel – Her ligger Hamre lavt med begge sine, og dermed må dette dreie seg om en STOR sjanse for Lionel som ikke kan få bedre betingelser enn dette. Gikk dessuten fullt godkjent i NM sist, og formen er OK. Her regner vi med at Gøran klinker til fra start, for ingen innvendig er vel interessert i å svare? Burde komme seg tidlig foran, og siden skal dette være over. SPILLES!

V65-2 : 5 Thai Poseidon – Utvikler seg veldig fint, og den vant sprettlett fra tidlig tet sist. Her blir det normalt tidlig tet igjen, og siden skal dette løpet være over. Favoritten er motivert, og også vi tror mye på den. Velger man å gardere så er det en KAPABEL 4 Cashless som dukker opp etter en lengre pause man skal plukke med som førstehest i mot.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 14 Hassel Linda – Gikk et løp på det jevne sist, men det er slik disse ferske hoppene kan være, nemlig noe variabel. Gangen før var den langt bedre, og hadde gått en lav 31-tid uten galoppen. Her skremmer ikke motstanden, og med flyt kan det være duket for seier. 5 Rive Turbo – Vinner dette løpet om den forholder seg rolig underveis. Har vært halt, og skal være forbedret etter oppholdet. Suser til tet, og leder lenge…

V65-4 : 13 Uberg Lisa – Er betydelig bedre enn raden, og snart må vel denne få vinne et løp igjen? Feilet fra seg en andreplass sist, og er i det hele tatt i en ordentlig bra form. MÅ PASSES! 8 Tangen Lea – Har hatt sine problemer, og raden er elendig. Vær dog litt OBS på at den virket kraftig forbedret sist, og feilet da fra seg en plass på trippelen i den siste svingen. Er mer enn god nok på ren kapasitet, og kan opplagt vinne dette i en feilfri utgave.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 5 Vestpol Kongen – Taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. Har sett ekstremt bra ut etter pause, og levert to meget gode innsatser. Var stor i nederlaget mot Kaptein Kuling nest sist, mens den kom til mål med krefter igjen i et løp hvor det ikke klaffet helt sist. Da ble nok kusken for sikker på teten, og det kostet den løpet. Kjørte i 17-18 fart i 300m på startsiden… Her blir det trolig gratis tet, og siden skal dette være over. VI BANKER!

V65-6 : 2 Gigolo N.L. – Har kommet på et nytt sted, og ingen skal bli overrasket om hestene til Kolnes plutselig begynner å sprudle mer enn noen gang. Gigolo N.L. ble dessuten sittende bom fast sist, og den duger i massevis i et løp som dette. Settes frekt først i et ellers veldig jevnt/åpent oppgjør.