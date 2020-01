Toppomgang på Färjestad

Bankeren burde vært MYE hardere betrodd! Dagens beste objekt går aldeles under radaren! Vi jakter tusenlappene med oppdaterte V64-vurderinger! Du tar vel rygg?

V75-7 : 5 Red Alert W.F. – Blir kjørt av sin eier, Kristine Hell, men hun har vunnet to løp med denne tidligere, og det er trossalt hun som kjenner hesten best. Var vel kanskje ikke helt på topp i tåken sist, men satt da langt bak, og det ble kjørt sakte i tet. Gangen før lekte den hjem seieren, mens den tredje sist satt bom fast som fulltanket mot bedre hester enn dette. Er lynrask fra start, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt om den bare løser ut som den skal. SPILLES!

V75-5 : 10 Eldorado Mearas – Var kun et 7-valg når vi la ut dette tipset (ble et 6-valg), og blir neppe mye spilt med en dårlig rad. Vær dog OBS på at denne er i en helt fantastisk form, og den er verdt et forsøk nå. I finalen på Solvalla sist ble den sittende bom fast som fulltanket, og hadde blitt skummel med luker. Gangen før spurtet den strålende etter sjenering, og kom igjen til mål med krefter på tanken. Får den bare litt bedre klaff underveis så er den med garanti på foto, og det til flott odds i lukene. OBS!

Färjestad byr på en knallfin V64-omgang i kveld, og det er en omgang vi liker skarpt. Bankeren burde vært betydelig hardere betrodd, og flere av objektene vil du dessuten like infoen på. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V64-4, og vi går ikke mot 12 Frozen Queen. Ble trykket ned til 1,70 på Solvalla fra bakspor sist, og i kveld er det billigere mot... ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 7 Test Drive – Her blir 8 Gareth Boko hardt betrodd i comebacket, men vær litt OBS på at den blir eldre, og den er nødvendigvis ikke like «modig» lengre. Vår ide er i full form, og fullførte klart bra mot gode hester i V75’en sist. Gangen før avsluttet den OK etter litt hinder på veien, og da møtte den bedre hester enn dette. Har faktisk møtt Gareth Boko tre ganger, og det i 2017 når Gareth Boko var knallgod/i full løpsform. Test Drive slo da Gareth Boko i de to siste møtene, og begge gikk da feilfritt. Her kan Test Drive bli med i ryggen til Gareth Boko fremover, og da kan dette bli aldeles riktig. PASSES!

V64-2 : 6 Dansken (denne ble strøket mandag ettermiddag) – Var ikke helt på topp sist, men travet trossalt 15,0/2140ma med en hals som ikke var helt frisk. Gangen før var den helt enorm til seier, og den har kapasitet langt utover det grunnlaget den har på konto. Burde kunne kjøre seg tidlig til tet her, og siden skal dette løpet være over. Vi tror hardt! Velger man å gardere så er det naturligvis grunnkapable 3 Leon Zon som er den første som skal med i mot.

V64-3 : 9 Diego Simoni – Er nok den beste hesten på ren kapasitet her, og vi prøver den direkte etter oppholdet i et veldig dårlig løp hvor det ikke akkurat finnes mange kommende stjerner. Har gjort flere fine løp, og den har fakta ganske bra kapasitet i forhold til et magert grunnlag. Det kan dessuten bli veldig riktig fra et fint smygspor, og vi iler til med tipsnikken. 5 My Silver Lining – Er slett ikke verst, og har mange tilhengere i totoen. Det man skal vite om denne er at den har halsproblemer, og vil derfor opptre variabelt. Kan vinne, om halsen er som den skal være.

V64-4 : 12 Frozen Queen – Har imponert to ganger på rappen, og er VELDIG forbedret. Jogget 15,6/2140ma fra dødens sist, og det på en ikke helt optimal bane. Ble da trykket ned til 1,7 i totoen på Solvalla fra bakspor, og her er det billigere i mot. Er trolig i en helt egen klasse om den går som de to siste gangene, og den må rett og slett ha en dårlig dag for å tape dette. Hadde faktisk kun 44,9% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips, og det riktige burde vært minst rundt 65%. ALL IN!

V64-5 : 7 Lilltösen Launcher – Er et spennende skrellspill i dagens omgang. Den kom til mål med krefter igjen, og draskylappene oppe sist den var ute. Møtte da klart bedre hester enn dette. Nest sist spurtet den fint, og var ikke tom over mål. Stod da ganske tøft inne i en sportrapp. Har hatt en liten forkjølelse siden det siste løpet, men det kan fort bety et ytterligere overskudd til dette løpet. Er veldig kjapp fra start, og den fyker trolig til tet om Linda Sedström bare prikker starten sånn noenlunde. MÅ BARE PRØVES HER! OBS!

V64-6 : 2 Accolade – Var strålende i finalen sist, og den spurtet skikkelig bra tilslutt da. Var dog noe mer rullete enn tidligere, og akkurat det trakk litt ned. Her møter den riktig motstand, og den er motivert. Vi har dog aldri stolt helt på denne, og må bare spekulere litt når den blir så hardt betrodd. 3 Thunder Rick – Gikk fullt godkjent etter galopp sist, og holder toppform. Her flyr den normalt til tet, og på en bane som Färjestad er det aldri feil. Leder dette veldig lenge, og kanskje helt hjem… OBS!