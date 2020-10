Toppomgang på Forus

Svært spennende V65-omgang! Vi byr på hete objekter, og skal prøve å felle kveldens favoritter! Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Forus er en av banene i Norge som lager best V65-menyer, og det jobbes virkelig godt på denne banen. I kveld ser det igjen ekstremt spennende ut, og ingen skal bli overrasket om utbetalingen skyter i været. På de minste bongene knaller vi til med en frekk banker, og der står 8 Conquestador B.R. (V65-6) alene. De litt større bongene er uten banker. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Møller Viktoria – Har funnet superformen, og på en kjapp sprint trenger den ikke å bli enkel å fange fra tet i kveld. Når den vant nest sist så la den inn 22,9 s 300m, og jogget altså 25,0/1600mv. Leder dette lenge, og vi føler den er klart spennende å prøve mot storfavoritten, 5 Nyland.

V65-2 : 10 Primero Greentown – Er fakta en ganske OK hest i grunnlaget, og den gjør en spennende start for Atle Erga. Som vanlig ligger «Erga-folket» litt lavt på forhånd, men akkurat det velger vi ikke å vektlegge for hardt. Vi mener nemlig at denne har en bra sjanse om formen bare er sånn noenlunde på plass etter pause. Prøves som et helfrekt objekt mot dønn riktig motstand.

V65-3 : 12 Stjernebjørn – Var klink overlegen i debuten for «Gulli» nest sist, og da viste faktisk klokken 22,1 s 300m med krefter igjen. Sist var den ikke like god, men det kan ha vært reisen/en krevende bane som gjorde at den var noe under pari. Nå er den tilbake på hjemmebanen, motstanden er den riktige, og den har en fin sjanse om den leverer som nest sist. SPILLES!

V65-4 : 5 Høy Odin – Blir EKSTREMT hardt betrodd i kveldens V65-omgang, og da skal man huske på at man snakker om en helt fersk 3-åring som kun har gjort ett løp. La inn 28,1 s 300m, og var veldig fin da. Før løpet uttalte dog Tom Erga at det var litt galopp i den, og en slik hest kan vi aldri banke når den blir såpass hardt betrodd. Motivert, men…

V65-5 : 11 Mahalo – Er en ganske fersk 5-åring med fin grunnkapasitet, og den gjør en spennende start etter en lengre pause. Leverte et OK prøveløp, og står helt perfekt inne i dette løpet grunnlagsmessig. Det er en flink hestejente som har den, og vi regner med at den er godt forberedt til starten i kveld. Kan fort sitte der som en godbit, og den må tas på alvor direkte.

V65-6 : 8 Conquestador B.R. – Har vi en veldig feeling for i kveld, og er klart inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Vant enkelt etter en avslutning i 11-fart nest sist, mens den også gikk helt OK fra køen sist. Er klart best i tet, den trives på denne årstiden, og med tanke på at 6 I Am The Tiger viser litt usikker form, ja, da kan det opplagt være duket for stjernen til Gudmedstad.