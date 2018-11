Toppomgang på landets hovedbane

Global Unreal tester lykken i Norge. Dette er en god hest som er aktuell i den sjette avdelingen. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V76 til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap for galoppen og det er både V4 og V5 på menyen. Til kvelden er som vanlig Bjerke vertskap for V76-løpene her hjemme.

Husk at før V76-spillet tar til så starter det opp et V4-spill. Det går to V4-løp før V76-spillet starter. Det er to fine løp, og V4-spillet er ikke lettløst - men det liker vi! Vi tester 8 Impression som banker i V4-4. Om hesten presterer på samme måte som nest sist og tredje sist er det meget god sjanse.

Dagens V76-omgang er strålende. Det er nemlig ikke lettløst, og hovedbankeren vår kommer ut i den sjette avdelingen.

Sjekk ut følgende V76-analyser:

V76-6: 11 Global Unreal. Dette blir altså dagens beste banker for Nettavisen i dag.

Etter at jeg har prøvd å sett for meg hvordan dette løpet blir kjørt falt jeg tilslutt ned på at dette bør dreie seg om en ypperlig sjanse. Jeg frykter spesielt en hest i dette løpet, og det er 3 S.M.K. Silvousplait. Men slik jeg ser det vil ikke denne hente en lengde på 1 Encore Un Sisu direkte. Treneren til sistnevnte er veldig gira på å kjøre i tet, men skulle sistnevnte slippe til S.M.K. Silvousplait vil det uansett koste en 11/ 12-åpning den første 500-meteren. Og det koster uansett hvor god man er. I tillegg så er nestfavoritten usikker bak startbilen og har galoppert tidligere. Uavhengig av hva som blir scenario på startsiden så bør Global Unreal sitte i tredje kanskje fjerde utvendig. Derfra mener jeg det er meget gode muligheter for at den nå Bo Westegaard trente hesten vinner dette løpet. Sistnevnte som ble utestengt i to år, men er nå tilbake i sporten. Virksomheten hans er for tiden i Danmark.

Hoppa var ute i derbykvalik på Bjerke i august, og det ble galopp da hun var på vei til tet. Det ødela sjansene for derbydeltagelse, men opphentingen var enorm. Hun gikk klart raskest sisterunde av alle og jeg klokket den til 1.12,9. Veldig sterkt. Dette er en meget flott hoppe som virker til å ha masse penger å hente fremover. Hun vant sprettlett i Ålborg nå sist. Flemming Jensen, ismannen, satt som vanlig helt rolig ned oppløpet. Jeg mener bestemt at dette er feltets beste hest, og med tanke på at det lukter litt tempo den første 500-meteren her så iler jeg til med bankertips på 11 Global Unreal! Dette blir naturligvis bankeren i DD og V5-spillet også.

Rangering V76-6: A: 11 B: 3-9-1-5 C: 10-6-4-12-7-8-2

V76-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: 6 Sol Faksa står fint til i springspor her, og hesten er lynrask. Normalt bør dette være en solid tetsjanse.

Dette løpet kommer ikke vi til å spille billig i. Det er svært uggent og jeg vil si dagsform og humør har mye å si på hvem som vinner dette. Favoritten onsdags morgen står bakerst med 40 meter tillegg, og det er snakk om 12 Pave Loma. Sist denne trønderhesten var på Bjerke, altså fjerde sist, hadde ikke 11-åringen noe mulighet til å hente 40 meter tillegg på 6 Sol Faksa. Pave Loma er en ærlig og flink traver, men noe god favoritt er det på ingen måte snakk om.

Mitt objekt i løpet blir en annen hest på det lengste tillegget, og det er snakk om 10 Tao Elda. Denne hoppa er rå, og nå begynner det virkelig å se bra ut for Bokli Eld-datteren. Hun var storfavoritt i slike løp som dette tidligere i år, men falt ut av det og har bare startet i fem løp fra mai til i dag. Nå sist etter en to måneders pause så hun helt rå ut. 10-åringen var treg ut og var på den første langsiden 40 meter bak Pave Loma. I mål skilte det 10-15 meter. Og Tao Elda fløy over mållinjen. Det var et rålekkert inntrykk. Vi vet hun gjør løpene sine tilslutt, og om kusk Stensen får hesten igang litt bedre enn sist skal dette dreie seg om en hyggelig sjanse. Favoritten min!

Jeg betaler for tre av seks strekhester. Det er 3 Haugestad Alma, 5 Kagge Lina og 6 Sol Faksa. Jeg mener 3 Haugestad Alma er veldig spennende. Hesten fikk på seg amerikanervogn sist, og satt bom fast i ryggen på Ness Tjo Edel. Dette er en god traver som har hevdet seg i klasseløpene. Passes. 9 Arvesølv og 11 Tante Ragnhild er og to hester som skal regnes tidlig. Ingen av disse vinner ofte, men begge takler motstanden og er i form.

A og B-hestene er de som får plass på forslagene i innledningen.

Rangering V76-1: A: 10 B: 3-5-12-11-9-6-7 C: 2-1-4-8

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Tetkampen står mellom tre hester. Det er slik jeg ser det 3 Mc Vet, 5 Support Kindness og 8 Impression. 1 J.C Royale åpnet hyggelig nest sist, men var treg fra dagens spor i fjor. Min klare mening er at 5 Support Kindness bomber til tet. Dette er en av norges raskeste hester i grunnlaget. En så rask hest som Always On Time maktet ikke å hente en lengde på han nest sist. Hva gjør så 5? Jeg tror 8 Impression kan få overta tidlig. Det er mulig 3 Mc Vet vil blande seg inn, men denne mener jeg helt klart er best med ryggløp. Jeg tror mest på at 8 får overta.

8 Impression. Dette blir mitt førstevalg i løpet. Det er naturligvis en fare for at det blir et tøft løp i dødens her, men det er Tom Erik Solberg som kusker og de andre kuskene pleier å frykte når den mannen kommer i full fart mot tet. Uansett, Impression kan vinne dette løpet på mange måter. Han er nemlig den beste hesten slik jeg ser det.

Thai Tanic-sønnen har konkurrert med amerikanervogn en stund nå, men denne ble tatt av sist på Klosterskogen. Dette mener jeg bestemt gjorde en forskjell. Hesten var kun en nese unna andreplassen, men var ikke fullt så god som i løpene før. I dag blir det, forhåpentligvis, på med amerikanervognen igjen. Det tror jeg kan gjøre susen, men uansett vogn tror jeg på vallaken. Hesten er i form og gjorde et anstendig løp sist. Det ble et tøft løp, og en blytung siste sving. Måten hesten vant fra dødens på tredje sist var helt rått. Ingen i dagens felt kunne gjort det samme - det er jeg sikker på. Favoritten min! På det minste V76-forslaget bankerspiller jeg denne, og i V4-spillet går jeg all in på 8 Impression!

3 Mc Vet er etter mine vurderinger best med et ryggløp. Hesten hadde ingen mulighet til å vinne et lunsjløp nest sist, mens han spurtet inn til seier mot tøffere V76-motstand nå sist. Med et perfekt opplegg må han regnes veldig tidlig. Andrevalg. 11 Sander Invalley er og i veldig fin form for tiden, og her kan det jo uten tvil bli litt tempo. Blir det tempo, og hesten får et fint løp har denne en hyggelig sjanse. Tredjevalg.

Disse tre hestene skiller seg ut for meg, og på det nest minste forslaget (480,-) spiller jeg disse tre. Men på det største forslaget får alle utenom C-hestene plass.

Rangering V76-2: A: 8 B: 3-11 B/C: 5-4-2 C: 1-6-10-7

V76-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: En spennende startside venter oss i den tredje avdelingen. 5 Gigga B.R er rask og tar seg slik jeg ser det fort til tet her. Men så kommer vel Hamre med nyervervelsen 6 Broad Vision dundrende? Da er jeg inne på at 5 Giggs B.R slipper fra seg teten tidlig. 6 Broad Vision er min tethest etter 500 meter.

6 Broad Vision blir min favoritt i løpet, men jeg bankerspiller ikke Hamre-traveren. Det mener jeg vil være for stor risiko. Vi har sett hesten prestere hyggelig hos Geir Flåten dette året. Vi har og sett at dette er en hest som er avhengig av løpsopplegg underveis. Han har likt seg klart beste med et ryggløp i det lengste. Derfor blir det svært spennende å se om hesten har løftet seg så mange hakk hos Hamre at han kan vinne dette løpet fra tet. Innerst inne tror jeg det, men jeg vil se det først. Hesten har dog masse talent og det blir meget spennende å følge han i Hamre-regi.

Jeg kommer til å doble alle forslag med 10 Bear Man. Undertegnede har fulgt denne hesten nøye. Jeg har og snakket med folk rundt hesten flere ganger, og det har blitt sagt at han kan bli veldig hissig i tet. Derfor tenker jeg at et ryggløp i dagens løp kan være helt ypperlig for Bear Man. Blir det riktig underveis er han mer enn god nok til å spurte ned dagens konkurrenter. Formen virker til å være god.

Jeg står på disse to og tar en sjanse på at det holder. Både 5 Giggs B.R og 9 Millman er hyggelig hester, men jeg mener begge er dårligere enn mine utvalgte. Førstnevnte har dog mer inne, men skuffer meg veldig for tiden. Han må løfte seg flere hakk for at jeg vil betale for han igjen.

Rangering V76-3: A: 6-10 B: 5-9 C: 7-3-1-2 D: 4-8

V76-4/ V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: 6 Brødsjø Spika kommer til å blåse til tet, men har tvilsom form. Så spørsmålet er om kusken vil sitte foran her. Jeg tror Tom Erik Solberg kjører foran.

Jeg spiller fem hester på samtlige forslag i dette løpet. Det er 1 Eikjærva, 4 Horgen Gaupa, 5 Tangen Saga, 6 Brødsjø Spika og 9 Hadland Uri.

Hesten jeg vil trekke frem av disse fem er 4 Horgen Gaupa. Ja, det er en stor sjanse for at Bjerring og Gaupa ender i galopp underveis her, men skulle hoppa trave feilfritt i dette løpet er hun mer enn god nok til å vinne. Det er ingen av strekhestene som matcher grunnkapasiteten til Bjerring-traveren. Innsatsen nest sist til seier var storartet. Og det med galopp. Nå sist galopperte hun vekk en trippelplass hundre meter fra mål. Mitt førstevalg dette.

5 Tangen Saga gjør debut for Olav Mikkelborg og er derfor spennende.

Rangering V76-4: A: 4-5-9 B: 1-6 B/C: 7-10-11 C: 12-8-2-3

Merk at V5-spillet starter opp i dette løpet.



V76-5/ V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Kuven Storm er veldig rask, og var nære på å hente en lengde på Frøyu Pelle nå sist. Hesten til Heidi Moen har en meget god sjanse til å forsvare førstesporet i dag.

Jeg kommer til å stå på to hester i dette løpet. Det er snakk om 1 Kuven Storm og 12 Smedpål.

Førstnevnte blir min favoritt. Hingsten har gjort fire starter i regi nevnte Moen. Og det er liten tvil om at 5-åringen har hevdet seg. I debuten, fjerde sist på Momarken, sitter han fast for lenge og blir annen. Hesten hadde full fart over mållinjen. Tredje sist blåste han til tet, men det ble en meget rask første 500 meter, og det sto ikke hesten for.

Han gjorde et meget godt løp på Biri nest sist, men dessverre fikk Kuven Storm en dårlig rygg og ble dratt et stykke bakover på siste bortre. Da Bork Odin-sønnen omsider fikk fritt frem spurtet han fint og var likt i mål med Spikfaks. Han hentet faktisk på hester som Garli Moe Garlin og Tand Kraft til slutt. Nå sist spurtet han fint til tredjeplassen. Jeg vet det er en sjanse å kjøre denne i tet, men bedre betingelser enn dagens er det vanskelig å få. Da må kusk Teien Gundersen slippe til en hest som rett og slett er dårligere. Jeg tror ikke det, og håper hesten gjør et bra løp. Favoritt.

12 Smedpål er en god hest i grunnlaget, og imponerte på Momarken sist. Han avvæpnet en såpass god hest som Troll Ronja ned oppløpet. Hesten var ute i samløp med Kuven Storm nest sist på Biri, og ble fjerde. Men hadde mer klaff med rygger underveis. Ole Christian Kjenner kusker og han er dyktig.

Rangering V76-5: A: 1-12 B: 11-7-10-2 C: 4-8-9-6-3-5

V76-7/ V5-4/ DD-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Startside: Ingen av konkurrentene kan hente en lengde på 1 Skogli Viktor, og det er mulig vi får se denne i tet. Men det er gode hester i mot, og om 3 Horgen Lynet skulle være på hugget og være tidlig fremme burde Skogli Viktor slippe. Enten 1 eller 3 som sitter foran her, men jeg tror mest på at det er 3 Horgen Lynet som er tidlig fremme. 7 Myhreng Brage er nok å finne i ryggleder eller tredje innvendig tidlig.

3 Horgen Lynet. Tet eller ikke, han har et fint spor i dette løpet. Hovedopponentene står nemlig mye dårligere til. 5 Wellek står i fremspor der, men denne er ikke veldig rask bak bilen og kommer til å havne bak Horgen Lynet på startsiden. Derfor bør 3 Horgen Lynet ha en fin mulighet. Formen er usikker, da hesten ikke har startet siden juni. Men dette er en meget god hest. Heidi Moen, som trener hesten, sender aldri hestene sine ut når dem ikke er klare. Jeg mener dette skal være det klare førstevalget i avslutningen.

8 Emil Mollyn er en god traver som skal med på alle forslag. Gikk et spinnvillt løp etter stor galopp nest sist. Nå sist ble speeden hans brukt litt tidlig, men innsatsen til Glittum-traveren var god. På to av fire forslag får og 5 Wellek og 11 Bråtnesfaks plass.

Rangering V76-7: A: 3 B: 8-5-11 C: 12-4-7-1-6-2-9-10