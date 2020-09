Toppomgang til lunsj

Svært spennende V4-omgang! Tre av løpene garderes bredt! Dobbeltbanker! Du blir vel med oss i jakten på lunsjkronene torsdag?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Kalmar byr på en spennende V4-omgang i lunsjen torsdag. Vi låser innledningsløpet på kun to hester, og garderer bredt opp i de tre siste løpene. Ta rygg på følgende:

V4-1 : 1 Roofparty – Har en drømmeoppgave foran seg i V4-innledningen, og dette dreier seg normalt om tet og slutt. Var riktignok ikke helt på topp sist, men god både nest sist og tredje sist. Har hatt en liten pause etter det siste løpet, og vi forventer den tilbake i «normal form» til dette løpet. Lar seg rett og slett ikke fange fra tet?

Her kan du kjøpe deg inn i våre V4-bonger/systemer til Kalmar på Eksperten



V4-2 : 7 Newlight Coger – Har løftet seg MYE på slutten, og var kolossalt god når den knep seieren fra dødens sist. Må fort vinne fra dødens igjen, og det er klart at slikt er ikke bare enkelt. Kusken er heller ikke den beste, og vi nøyer oss derfor med å sette favoritten først, men avstår fra et bankerspill.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 10 Stella Pona – Interessant løp hvor vi er inne på at det kan skrelle. Vi prøver oss med en fra dypet, og Stella Pona duger i et løp som dette. Så smellbra ut etter pause sist, og ble sittende fast som PIGG over mål. Tiden ble også veldig bra. Er vass på speed, trolig forbedret med en blåser i kroppen, og mot helt riktig motstand er vi på vakt.

Her kan du kjøpe deg inn i våre V4-bonger/systemer til Kalmar på Eksperten

V4-4 : 8 Dreamgirl Hall – Holder vi HØYT på ren kapasitet, og den gjør her en spennende start etter pause. Sporet trekker ned, men motstanden er den riktige, og viser den bare litt i nærheten av hva den kan, ja, da dukker den opp på foto. SPILLES!