Torsdag braker det løs på Øvrevoll

Onsdag ble det kjempeklaff forr Nettavisens galoppeksperter i V4-lunsjen på Bro Park. Torsdag er det sesongåpning på Øvrevoll med V5 og V4 på menyen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det ruller på med høy aktivitet både i trav- og galoppsporten om dagen. Torsdag er det sesongåpning på Øvrevoll med V5 og V4 på menyen. I tillegg er det V4-lunsj fra Halmstad, det er V65 fra Forus og torsdag kveld er det V64-omgang fra Gävle. Ukens klart største høydepunkt er uansett lørdagens internasjonale V75-omgang på Åby. Her er det jackpot og hele 29 millioner ekstra i sjuerpotten og det ventes voldsom omsetning.

Stjerneklaff i V4-lunsjen på Bro Park onsdag 22. april

Våre galoppeksperter leverte fremragende tips til onsdagens V4-lunsj på Bro Park. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten.

Nå retter vi blikket mot kveldens sesongåpning på Øvrevoll. Her er det både V5 og V4 på menyen. V5 starter først med spillestopp kl 18.30, mens V4 som innledes i V5-3 har spillestopp kl 19.20. Våre galoppeksperter har følgende å by på:

Øvrevoll starter opp

De fleste regnet med at Øvrevoll ikke skulle rekke å kunne avholde sesongåpning 23/4. Men det gikk bra, og nå gleder vi oss til sesongstart. Feltene er ikke så store, men så tidlig er det vrient å vite hva man skal satse på.

Dobbeltbanker i V5-2

I V5-2 tror vi uansett på svensk seier. Vi synes duoen 5 Buy and Sell og 1 Silky Road har vist mer enn torsdagens motstandere og spiller dermed dobbeltbanker i V5-2.

I V5-4/V4-2 synes vi duoen 4 Serpico og 8 Silver Dalen skiller seg litt ut. Sistnevnte har vært en snakkhest som ikke har fått ut sitt potensial, kanskje løsner det i år. Men 4 Serpico skal være favoritt og blir da også vår DD-banker.



Dagens outsider er 1 Spitzbergen i V5-4/V4-3. En topp miler som det har vært all verdens problemer med. Selv med toppvekt er han en vinner om alt er på stell. Men det er trener Niels Petersen like spent på som vi er.

I V4-finalen kommer en spennende debutant ut. 5 Fifty Shares er en andelshest som skal vinne Derby 2020. Når trener Cathrine Eriksen lar ham debutere på første løpsdag, tror vi han er langt fremme direkte.