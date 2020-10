Troubled Guy fikser galoppcashen

Formsterke Troubled Guy er en solid favoritt i onsdagens V4-1 på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er onsdag og det betyr galopp til lunsj og Bjerketrav til kvelds. Også denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen og det er som vanlig både V4 og V5-spill. På Bjerke er det som vanlig V75 Bonus og her er det DOBBEL JACKPOT OG hele 1 461 215 kr ekstra i sjuerpotten.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bro Park og lunsjomgangen. Det er V4 som er først ut med spillestopp kl 12.20. V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.10.

Vi tror Troubled Guy løser problemene

Onsdagens V4-lunsj på Bro Park er av det vriene slaget, og vi tror det kan gi gode penger. I V4-1 kommer Madeleine Smith trente 4 Troubled Guy ut. Denne treårs vallaken har gjort tre starter med to seire og en andreplass som resultat. Sist onsdag på Bro vant han veldig enkelt med en amatør på ryggen. Denne gangen setter treneren seg selv opp på ryggen og vi tror hun løser brasene. Vi bruker 4 Troubled Guy banker på de to minste V4-forslagene og tar med 10 Saltillo på de to største.

I V4-2 har vi god to på duoen 4 Just Call Me Ella og 8 Warwick Avenue. Begge trenes av formtrener Kahill De Burca. Vi vil også advare for 11 Valon i dette løpet. Valon kommer helt fra Malmø, og vi tror han kan gjøre seg gjeldene på Bro på onsdag. Disse tre hestene står alene på de fleste V4-forslagene.

De to siste V4- løpene er vriene, men vi forsøker oss med 6 Realize Rock som DD-banker i V4-3/DD-1. Realize Rock vant veldig lett for tre uker siden, og vi satser på at høstformen sitter i.

Tynne felter i de tre siste V5-avdelingene

V5-3 er et toårs løp hvor Patrick Wahl er veldig optimist med 1 Clapper. Clapper livsdebuterte med en enkel seier, og vi tror han legger på til to strake. Vi bankerspiller i Clapper på de to minste V5-forslagene.



V5-rebusen avsluttes med et araberløp, så vi syns er veldig vrient. Det er nok litt klasseforskjell på hestene, men samtidig bærer de beste hestene en god del kilo mer enn de antatt svakere konkurrentene, så vi forventer et jevnt oppgjør.