Ukeavslutning med internasjonal V65-omgang på Klosterskogen

Bankeren er fersk! To helfrekke objekter fra skrellkusk! Vi jakter Klosterskogen søndag kl.18.15! Du blir vel med oss på jakten?

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Undertegnede serverte SVÆRT sterke lunsjtips på Bergsåker 8. januar, og omtrent alt av bonger satt som de skulle. Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut Kr.4 934, og på Eksperten suste samtlige bonger inn. Den dyreste bongen der var Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Supersjokket Paulas Prins (9-valg) lurte mange spillere i denne runden, men den var altså vår TIPSENER! Bourne Dominion (2-valg) senket dagens tyngste, men også dette var vår tipsener.

Klosterskogen avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG. Det betyr at vi skal spille sammen med våre svenske venner, og at omsetningen vil bli større enn normalt. Når det gjelder søndagens banker så dukker den opp i V65-2, og her står 1 Actress Superb alene. Var god fra tet sist, elsker tet, og lar seg ikke stoppe i et svært billig løp? ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Rive Ruska – Gikk et fullt godkjent løp sist, og er muligens litt på vei opp igjen i form. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og vil nok også sette pris på å få tilbake Dalen i vognen. Settes knepent først. 4 Nelson Sandra – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har vært positiv i samtlige løp. Slår garantert snart til, og er selvskreven på bongen. Bak der plukker vi med 7 Jæger N.A. samt ustabile 6 Kvikk Kuling som viste form i Sverige sist.

V65-2 : 1 Actress Superb – Her er det ekstremt svak klasse, og det skal absolutt ikke mye til for å vinne et løp som dette. Vår soleklare tipsener var bra til seier fra tet sist, og var nesten som en «ny hest» når den fikk gå alene foran. Er kjapp fra start, og det blir nok tet igjen. Lar seg ikke fange?

V65-3 : 2 Frøken Vilja – Er en fersk hoppe under utvikling, og en hoppe som fort kan senke rekorden sin fremover. Har fått to løp i kroppen etter pause, og gikk fullt godkjent sist. Har passende betingelser foran seg nå, og vi er litt inne på at den kan overraske. PS. 5 Ty – Blir steinhardt betrodd, og når vi la ut tipset hadde den 64,4% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at vi snakker om en hest med 0 seire på 28 forsøk.

V65-4 : 5 Dandy Du Metz – Er trolig helt overlegen her om den bare kommer seg rundt uten galopp på veien. Gikk et voldsomt bra løp etter en dårlig start/galopp sist, og var en av de med mest krefter igjen over mål i kulissene. Avslørte meget solid form, og den skal stå først på ranken her. Bak vår soleklare tipsener er løpet jevnt med «poengjakthester».

V65-5 : 8 Red Shankly R.S. – Gikk sterkt etter galopp sist, og varslet form direkte etter pause. Er trolig ytterligere forbedret nå, og den har en veldig bra sjanse i et løp som dette. Det vi ikke liker er at den skal ut på Klosterskogen for første gang, samt at den trolig må vinne dette fra dødens. Akkurat det er ikke veldig enkelt på en bane som Klosterskogen. Motivert, men…

V65-6 : 9 Cosmic Carpenter – Denne venter vi fakta litt på, og snart må vel den få vinne et løp igjen? Den fikk aldri sjansen i Drammen nest sist, mens den sist huket hjul med krefter igjen på oppløpet. Står til for å smyge med nå, den har vinnerform i kroppen, og den skal tas på alvor. OBS! Plasseres foran 6 Goodman BR som kan lede dette løpet fra start til mål om den er som best etter pause.