Ukeavslutning med stor V65-jackpot på Biri

Over 630 000 ekstra i sekserpotten! Bankerfritt! Frekke objekter som du vil like infoen på! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "DEIGEN"?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til undertegnede sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Biri byr på en spennende V65-JACKPOTOMGANG i kveld, og vi er litt inne på at det kan bli en bra bunke med tusenlapper til de med riktig rekke. Vår store bong er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 5 Concerto De Lou – Kvasnes pleier å innfri i disse monteløpene med Concerto De Lou, og hun gjør det fort igjen. Er rett og slett veldig god i denne stilarten, og den store favoritten for mange er motivert. Velger man å spekulere så er 2 Expresso Doc den første som skal med. Var ganske positiv i sin montedebut, og er trolig enda bedre i kveld.

V65-2 : 3 Listas Hotshot – Frode Hamre tar altså turen til Biri en søndagskveld, og da har han nok soleklare ambisjoner. Listas Hotshot er under utvikling, og gjort to helt OK løp på slutten. Her er det med få unntak billig i mot, og vi tror på en bra sjanse for favoritten. 7 Beach Bunny – Her reiser Magnus Jakobsson LANGT, og det gjør nok han for å få poeng på hesten sin etter pause. Har litt inne, og er garantert godt forberedt etter oppholdet. DOBBELT A-VALG!

V65-3 : 9 Myhreng Jerker – Blir HARDT betrodd her, og den har vært fin etter pause. Vær dog litt OBS på at denne aldri har vært helt stabil tidligere, og har heller aldri vunnet på Biri. Har startet der ni ganger, og to andreplasser er det beste den har oppnådd på denne banen. Grei favoritt, men vi avstår fra et bankerspill. 7 Tante Ragnhild – Er på riktig vei i regi Elise Holt, og den ble altså sittende bom fast etter å ha vært innom galopper på startsiden sist. Duger på sitt beste, og skulle ikke favoritten være på topp, ja, da er fakta dette en fin oppgave for Tante Ragnhild.

V65-4 : 9 Sirikit – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester. Vår ide har fått to helt nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har den virkelig trengt. Har meget fin grunnkapasitet, og med formen i anmarsj så er vi på vakt i et løp som dette. Slår til som en ordentlig godbit med superdyktige Dalen i «JOLLA»?

V65-5 : 8 Edmund – Har blitt matchet i ganske tøffe omgivelser i Sverige, og gjør en svært spennende start i regi Stall Hamre. Er god nok i massevis til å legge et felt som dette på rygg, og den er verdt et forsøk som for lite spilt. Vår knepne favoritt i et ellers ganske jevnt løp.

V65-6 : 11 Visentini – Kan være noe for de som fisker på dypet i en spennende finale. Har nemlig fin grunnkapasitet, og har altså vært blant de to beste i 9 av 17 løp. Kom ut etter et lengre avbrekk sist, og ble sittende bom fast med krefter igjen. Hadde garantert godt av det løpet, og i kveld skal den være ytterligere forbedret. PASSES!