Ukeavslutning med strålende V65-omgang på Momarken

Bankeren kan ikke få en billigere oppgave når det gjelder motstand! Flere helfrekke objekter som utfordrer overspilte favoritter! V65-suksess i vente på Momarken?

Momarken byr på en INTERNASJONAL V65-OMGANG denne kvelden, og det er ikke en spesielt lettløst omgang som venter. Selv om vår banker 1 Ghandi B.R. (V65-4) vinner så gir fort dette bra betalt. Spesielt de to siste avdelingene er krevende, og der plukker vi med oss mye hester. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Komnes Bork – Har fått noen helt nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Var fullt godkjent i nederlaget sist, men fortsatt noe tung i kroppen. Er normalt ytterligere mye forbedret til kveldens oppgave, og i omgivelser som dette duger den godt. Plasseres knepent foran 3 Finnskog Nox.

V65-2 : 7 Embakasi Sun – Etter pause sist ble det mye rør, og vi bare ser helt bort fra det som skjedde der. Glem ikke at den fjerde sist, på nettopp Momarken, holdt lekestue fra dødens. Jogget da 16,1/2140ma, og på klokken stod det faktisk 13,3 s 1000m med krefter igjen… Møter helt riktig motstand i kveld, og den må ha en fin sjanse om den bare skikker seg. SPILLES!

V65-3 : 1 Voje Eld – Kom ut etter pause sist, var litt tung, og fikk maks for en veldig fersk kusk som ikke har vunnet løp før. Er normalt mye forbedret med et løp i kroppen, den vil dra stor fordel av et lite felt, og blir den bare ikke fast så må den ha en fin sjanse i et løp som dette. Ove Reime opp er dessuten et solid pluss. SKAL MED PÅ ALT!

V65-4 : 1 Ghandi B.R. – Har en drømmeoppgave foran seg her, og den kan nesten ikke få en bedre oppgave når det gjelder motstand. Var med på tøff kjøring sist, og det gikk styggfort inn på den første svingen. Fikk ikke tet, og ble etter hvert bakket ned i tredje innvendig. Bakket seg så luker i kulissene mot oppløpet, før galoppen kom med krefter igjen. I dette lille feltet burde den ikke bli fast selv om den skulle bli overflydd, og det kan også bli tidlig tet. Er en motivert storfavoritt.

V65-5 : 11 Finnskog H.B. – Her er det EKSTREMT åpent, og ingen er fakta 100% sjanseløse. Vår ide blir trolig et 5-6-valg i spillet, men den duger, og må passes mot billige konkurrenter som dette. Gikk 29,0 på distansen tredje sist, og ikke mange i dette feltet greier noe slikt. Har fått en pause siden det siste løpet, og rapportene er ganske fine. Det er galoppen i mot, men feilfritt er den på foto her.

V65-6 : 7 Thai Selene – Ganske åpen, og ikke helt lettløst finale heller. Vi byr dog på en soleklar ide, og tror MYE på at Thai Salene spurter ned en gjeng som dette om det bare klaffer litt underveis. Havnet utvendig etter pause sist, og det liker den ikke. Treningsrapportene er fine, og selv fra et dårlig spor tror vi på en bra sjanse. Plasseres foran 10 Chuck Yeager som er variabel, men god nok når den har dagen. Slår til direkte etter pause?

