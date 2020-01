Ukestart med herlig lunsj fra Sverige

Färjestad sparker i gang en ny uke med sin V4-lunsj! Vi byr blant annet på et helfrekt objekt som fort kan få det sydd opp... V4-suksess i vente?

Lerum med nye topptips - Kr.960 ble til Kr.10 978 på Klosterskogen 12. januar!

Det ble ikke helt lettløst på Klosterskogen denne søndagen, og det ble bra med kroner i både V65 og V5-spillet. I V5-spillet så suste undertegnedes bong på Kr.960 inn, og den betalte ut fantastisk flotte Kr.10 978,-.! Findal Faxen (1,6%) var med på seks hester, og den la grunnlaget for en såpass høy utbetaling.



Lerum med SUPERTIPS i lunsjen på V4 - 9-valg servert som tipsener!

Undertegnede serverte SVÆRT sterke lunsjtips på Bergsåker 8. januar, og omtrent alt av bonger satt som de skulle. Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut Kr.4 934, og på Eksperten suste samtlige bonger inn. Den dyreste bongen der var Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Supersjokket Paulas Prins (9-valg) lurte mange spillere i denne runden, men den var altså vår TIPSENER! Bourne Dominion (2-valg) senket dagens tyngste, men også dette var vår tipsener.

Magnus Jakobsson kan fort bli meget sentral på hjemmebanen i dagens lunsjomgang, og vi har solid tro på at han vinner minst ett av V4-løpene. Vi spiller dog bankerfritt, og skal til lukene med følgende:

V4-1 : 2 Ottens Dibaba – Pleier «alltid» å levere etter opphold, og rapportene går også i dur før dette løpet. Har fått fikset halsen sin, og Magnus Jakobsson er ordentlig fornøyd med sin springer. Er veldig kjapp i vei, og selv om spor langt inn bak bilen ikke er et pluss på Färjestad så tror Magnus på tet. Lar seg neppe slå om bare halsen fungerer, og dette er en veldig motivert tipsener.

V4-2 : 6 Orangeri – Er veldig kjapp fra start, og har den en av sine bedre dager så kan den fort lede et billig løp som dette veldig lenge. Kommer dog ut etter pause, og man bør sjekke varming før bongene leveres. 5 Nah Des Te – Er feltes beste hest, men sliter med et trangt spor i volten. Feilfritt kjemper den med garanti om seieren.

V4-3 : 9 Vellum Paper – Har et meget fint løp foran seg her, og den er svært spillbar. Feilet i angrep sist, mens den ikke taklet volte nest sist. Er bedre enn raden, og på ren kapasitet er den MER ENN GOD nok i et ganske billig løp som dette. Blir det bare litt tempo så kan denne godbiten komme på lette bein tilslutt, og den MÅ passes!

V4-4 : 3 Elrond – Har blitt flyttet fra Nurmos, og kommer nå ut i regi Katja Melkko. Dette er også en svært dyktig trener, og hesten er kommet på et bra sted. Vi er dog usikre på hvordan den vil takle sko på alle fire da den har gått skoløs på alle fire hver gang den har startet i Sverige. Vi er dessuten ikke sikre på om stayerdistanse er det riktige for denne. Er motivert, men vi tør ikke å la den stå alene i finalen.