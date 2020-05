Ukestart med stor V64-jackpot klokken 19.30

Enorme 1 891 603 ekstra i sekserpotten! To bankere! Dagens beste spill med hysterisk form! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Flotte gevinster i V65 på Jarlsberg søndag 10. mai

Det ble flott treff for Leirvågs største V65-forslag (innl. pris kr 1 890 kr) i V65-spillet på Jarlsberg søndag kveld. Storfavoritten 5 Elegant Ima innfridde som banker i V65-1, men både 1 Kjennesgodtut (57,5 prosent) og 7 Moe Tyr (56,4 prosent) sviktet i sine respektive løp. Dermed ble det flotte 13 801 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for seks andelslag på Eksperten.

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

Romme står for dagens STORE HØYDEPUNKT, og det er altså JACKPOT med over 1,8 millioner i V64-omgangen som starter klokken 19.30. Noen av løpene er såpass krevende at vi knaller til med to bankere på de flate bongene. 11 Månprinsen A.M. (V64-3), og 6 Messiah (V64-6) tror vi begge hardt på, og de står alene.



Ta rygg på følgende:



V64-1 : 14 Mercedes – Et ungdomsløp innleder kveldens JACKPOTOMGANG, og det er fakta et ganske jevnt løp uten de store stjernene. Vår ide har radet opp med solide innsatser på slutten, og den fortjener virkelig en seier. Den har fullført solid etter å ha blitt brukt litt underveis de to siste gangene, og i omgivelser som dette duger den om den leverer som på slutten. Kan overraske, og den skal med på alt!

V64-2 : 1 Loaded Maria – Imponerte noe kolossalt når den bare spant rundt feltet sist, og på klokken stod det faktisk 10,7 s 800m med krefter igjen. Varmet dessuten enormt bra før de løpene, og dette er en ordentlig flott hoppe. Er dog veldig fersk, og innersporet bak bilen er kanskje ikke helt optimalt. Skal stå først på ranken, men vi er ikke glade i å banke såpass ferske hopper, og vi avstår derfor fra et bankerspill.

V64-3 : 11 Månprinsen A.M. – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og normalt skal det kun ha gjort godt for denne stjernen. Satt tidlig i dødens sist, gikk 18,6 s 800m, og var solid i nederlaget bak Lome Brage. I kveld passer distansen bedre, den har vunnet 10 av 11 løp på Romme, og her skal det bare komme en ny seier om den fungerer som den skal. Dette er kveldens beste banker.

V64-4 : 4 Mint Sånna – Spurtet meget sterkt sist, og varslet full form da. Er normalt veldig kjapp fra start, og her er nok Brunzell på tetjakt. Er maksimalt utstyrt med BIKE/SKOLØS, og dette ser i det hele tatt veldig riktig ut. Er en banker for de som ønsker å gå tynt i et ellers veldig jevnt løp.

V64-5 : 6 S.T.C.C. Faksen – Er feltes i særklasse beste hest, og uten noe tull underveis må sjansene være store. Den så enorm ut i kulissene etter galopp tredje sist, den feilet med MYE krefter igjen nest sist, og spurtet som en virvelvind etter galopp sist. Da hadde faktisk vi 20,6 s 400m på den. Skal egentlig ikke være så usikker som dette, den har overlydsfart i kroppen sin, og må naturligvis tas på alvor i omgivelser som dette. Slår til som en skikkelig godbit?

V64-6 : 6 Messiah – Har en drømmeoppgave foran seg i finalen, og sjansene for tet og slutt skal være store. I sitt siste løp tok den enkelt teten fra et langt trangere spor, og vant da på 15,0/3140mv med Reden… På klokken stod det også 10,9 s 800m. Nå er det Kihlström opp, og fra tet taper den ikke et løp som dette om den leverer som sist. SPILLES!