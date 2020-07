Ukestart med stor V64-jackpot på Solvalla

Enorme 1 370 603 ekstra i sekserpotten! Det vrimler av objekter i denne omgangen, og bankeren var heller ingen favoritt når vi la ut vårt tips! Storutbetaling i vente?

Lerum med solide V4-tips til Östersund 12. juli - Kr.900 ble til Kr.7 896!

Undertegnede traff meget bra på V4-tipsene søndag, og det ble en opptur for flere av de som tok rygg. Vi gikk nemlig ikke i "samlebongfellen", og spekulerte mot 1-oddseren Grisle Odin G.L. Vinneren, Kinge Svarten (3%), var med på kun tre hester. Den største V4-bongen satt igjen med samtlige 15 hester i finalen, og da var det naturligvis veldig surt at favoritten tok seg forbi 10-valget omtrent på streken. "Trøstegevinsten" for den store bongen på Kr.900 ble likevel meget fine Kr.7 896,-.



En fantastisk V64-jackpotomgang venter på Solvalla denne kvelden, og det ligger altså over 1,3 millioner ekstra i sekserpotten. Det VRIMLER med objekter i denne omgangen, og bankeren var heller ingen favoritt når vi la ut vårt tips. Vi tror dog HARDT på tet og slutt for 3 Romantico (V64-2). Var klart bra i debuten for Robert Bergh, men var likevel MYE forbedret sist etter at man rykket bakskoene. Her blir det normalt tet, og da ser vi ikke helt hvordan den skal tape på en lynrask bane. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 8 Vikens High Yield – Fikk trykk på seg hele veien i finalen sist, og trakk seg da noe oppunder mål. Stod til 1,3 i totoen, og gjorde det mot blant andre 2 Ribaude. Kommer igjen ut optimalt balansert (skoløs på alle fire), motstanden er den riktige, og sjansene må være meget bra. Er en soleklar favoritt. Tungt spill blir det på 2 Ribaude som vant finalen sist. Vær dog OBS på at den er meldt med sko, og de fire siste gangene den har gått med sko har den ikke tjent en krone…

V64-2 : 3 Romantico – Er vi inne på at kan bli en STOR HIT for Robert Bergh, og den er svært spillbar her. I debuten for Robert Bergh nest sist så gikk den med treningsbalanse, og det ble dessuten aldeles for tøft (09/13 i drøye spor, og frem i dødens). Holdt uansett OK på en fin tid. Sist rykket Bergh skoene bak, og på disse Love You-avkommene er det ofte gull. Dundret da til tet, åpnet første 1000m på 11,8, og vant veldig enkelt. Dundrer til tet igjen, kan nok minst 14,0 på distansen, og da taper vel det ikke dette?

V64-3 : 5 Lome Brage – Har et gaveløp foran seg denne mandagen, og hadde vi vært helt sikker på formen, ja, da hadde vi gått ALL IN. Ble dog kjørt dønn ned i kjelleren sist, og det er klart at akkurat det kan sette sine spor. Her renner den til tet, får opp «umulige» Kihlström, og hvem skal egentlig trykke opp noen fart? Dette kan bli et bløffløp, og det er ingen tvil om at Lome Brage skal stå først. Et HETT skrellbud kan 1 Ådne Odin være. Denne gikk altså helt enormt etter galopp på Leangen nest sist, og da viste klokken supersterke 20,2/1900m. At den ble et 5-valg mot et skrotlag sist var en gåte, og det ble en utrolig enkel seier da. Overrasker med flyt?

V64-4 : 8 On Track Mistress – Blir ekstremt hardt betrodd her, og det er også snakk om en hoppe som har vært fin på slutten. Har blitt vinket til tet, og det har blitt billig de to siste gangene. Nå er den meldt med sko på alle fire, og det skal være et minus på hester etter Love You. Sporet trekker dessuten ned, og vi er spent på hvor bra denne er om den først får litt svar. Motivert, men… 10 Mimiro – Er spennende, og denne må med på alt. Kommer ut fra formstallen til Roger Walmann, og gikk en SOLID sisterunde etter pause sist. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og med Kihlström opp i «jolla» er i hvertfall vi på vakt.

V64-5 : 5 Vine Vision – Skal passes i kveld. Den ble sittende bom fast som fulltanket etter pause sist, og så rålekker ut i målgangen. Gangen før var den meget solid, men feiler da inn i mål som knapt slått. Hadde travet ca 11,9/2140ma uten galoppen. Står perfekt inne i dette løpet, og med en blåser i kroppen etter pause er den garantert ikke noe dårligere i kveld. PASSES! 10 Cargo Door – Hadde skikkelig utur i finalen på Bergsåker sist, og den kunne fakta ha vunnet den med flyt. Satt perfekt til i andre utvendig på siste bortre, ble så GROVT hindret, men kom voldsomt tilbake nedover oppløpet, og kjørte seg fast. Knallgode Vaduz Wise AS vant det løpet… Cargo Door kan ta revansje om det klaffer bedre nå. OBS!

V64-6 : 1 Carlos Amore – Feilet i tet inn på den siste svingen sist, og kanskje var det slik at han var litt bortpå seg? Nå rykkes skoene rundt, og det skal være et stort pluss. Leder dette løpet veldig lenge, og den blir neppe enkel å fange. 6 L.L. Royal – Fikk maks på sølebanen etter pause sist. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, og fra for eksempel rygg leder er den alt annet enn ueffen. 12 Ajusco – Gikk enormt etter galopp nest sist, og fullførte utrolig bra etter en tøff reise sist. Har superform, og MÅ med om løpet garderes.