Ukestart med topplunsj fra Sverige

Bankerfritt! Spennende objekter! Går det kanskje mot en flying start på uken?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.





Umåker byr på en åpen og spennende V4-omgang i lunsjen mandag. Ingen klare bankere finnes i denne omgangen, og vi krydrer dessuten våre bonger med flere mulige skrell i jakten på flotte kroner. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 7 Bear Briar – Skuffet etter pause sist, men trengte trolig løpet i kroppen. Fjerde sist dundret den til tet fra springsporet i volten, og holdt da lekestue. Skulle den komme seg foran her, ja, da burde sjansene være gode, og vi prøver den som en frekkis i innledningsløpet.

V4-2 : 3 Guli Castor – Dukker opp etter et lengre avbrekk, og den gjør en spennende start. Leverte et fint prøveløp, og har dessuten levert et solid hurtigjobb før denne starten. Er en meget god hest i grunnlaget, og det kan fort dreie seg om en vinner direkte. MÅ MED PÅ ALT!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V4-3 : 12 Alfas Leonore – Har kun gjort bra løp på slutten, og holder toppform. Var bunnsolid i nederlaget sist, mens den viste 12,4 s 800m nest sist. Møter en relativt overkommelig gjeng, og vi er inne på at det årets første seier kommer nå. SPILLES!

V4-4 : 14 Importedfrmdetroit – Har en passende oppgave foran seg når det gjelder motstand, og nå kommer vel seieren? Fikk aldri sjansen sist, og kom til mål med krefter igjen. Da viste klokken 11,3 s 800m. Har veldig mye inne, og klaffer det bare litt på veien så må sjansene være gode.