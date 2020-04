Ulf Ohlsson fikser V4-opptur i lunsjen

Bankeren er milevis bedre enn det grunnlaget den har på konto! Supersjokk som er bedre enn raden, og nå rykkes skoene bak... Våre oppdaterte V4-vurderinger er klare - du tar vel rygg?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Boden står for dagens V4-lunsj, og det er en fin omgang som venter. Duoen Petri Salmela/Ulf Ohlsson bestemmer hvor stor utbetalingen blir, og spesielt i innledningen av dagens V4-omgang har de et par feite sjanser. Vi velger også å banke 7 Yankee Blue som trolig er MILEVIS bedre enn det grunnlaget den har på konto. Ellers er de to siste løpene åpne, og der kan det skrelle skikkelig til. Ta rygg på følgende:

V4-1 : 7 Yankee Blue – Var klink overlegen fra dødens i debuten for Petri Salmela sist, og den jogget 16,3/2140ma på en svært enkel måte. Petri uttalte seg også skråsikkert på forhånd, og det er tydelig at han holder denne svært høyt. Blir hardt betrodd i innledningen, men sjansene for at den vinner er også skyhøy. Veldig motivert favoritt som også vi tror MYE på.

V4-2 : 10 Thank The Maker – Var meget bra i debuten, og vant enkelt på en fin tid. Her snakker man fakta om større løp senere i år, og det skal være en 3-åring som besitter en ordentlig solid kapasitet. Runder normalt til seier om alt går riktig for seg, men husk på at denne er helt fersk, og skal nå gå bakfra. Motivert favoritt, men vi tør ikke å gå ALL IN på en såpass fersk 3-åring.

V4-3 : 14 Pomeroll AM – VIDÅPENT OPPGJØR hvor det kan skrelle til. Vår ide er betydelig bedre enn raden, og leverte et solid oppløp etter et par galopper sist. Gangen før tapte den på foto. Til denne starten rykker man skoene bak, og det er første gang i karrieren. Gjør seg ikke bort om den kommer seg rundt feilfritt, og som uspilt er den litt spennende. Plasseres foran 3 Gigolo Sisu.

V4-4 : 3 Titan AS – Kan fort lede dette løpet rundt om. Den har gjort bra løp i Sverige før, og pleier å være vel forberedt når den først kommer. I fjor var den hele TI ganger blant de to beste, og den gjør stortsett bra innsatser når den først starter. Prøves som en frekkis i en ellers småskummel finale.