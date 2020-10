Ulf Ohlsson fikser V4-opptur til lunsj

Tre felt med 15 hester! Vi tror dog ikke på veldig store kroner i denne lunsjen, og ganger våre bonger opp! V4-suksess i vente?

Svante Båth plukker med seg flere hester til Visby i denne lunsjen, og dermed er det en fare for en mer moderat utbetaling. Vi ganger opp våre bonger, og jakter V4-suksess med samlebonger. 9 Remain In Light (V4-1) er den favoritten vi tror mest på, og den blir banket. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 9 Remain In Light – Leverer denne på sitt beste, ja, da tror vi ikke den taper i svært billige omgivelser som dette. Fikk maks sist, men var ute på en åker av en bane da, og leverte derfor ikke helt som ønsket. Gjør stortsett fine løp, den kan ikke få bedre betingelser enn dette, og vi må bare tro MYE på denne favoritten. Hadde faktisk kun 30% av innsatsene på seg når vi la ut tipset…

V4-2 : 12 Cavaradossi – Er billigere ute nå, og den skal passes. Gikk helt OK via siste indre etter litt sene luker sist, og formen er ordentlig bra. Sporet trekker ned, men klaffer det bare litt underveis så må denne være HET i et løp som dette.

V4-3 : 5 Lady Youline – Dro unna i 10-fart sist, og var stor i nederlaget mot en såpass god hest Southwind Queen. Har ikke det løpet kostet for mye så skal mulighetene være fine. Vi plukker med oss tre hester på bongene, og føler at det er et solid lås.

V4-4 : 9 Zorro Kronos – Gjør nesten ikke dårlige løp, og var meget solid til seier sist. Skal gå med sko bak nå, men det skal ikke være noe problem. Kommer ut med en forbedret vogn, rapportene på den er sterke, og også her er favoritten veldig motivert.