Ulsrud Tea lar seg ikke stoppe i lørdagens V75 på Jarlsberg

Kaldblodsdronninga Ulsrud Tea blir lørdagens største V75-favoritt på Jarlsberg og superhoppa blir vår V75-banker.

Det er klart for årets første V75-lørdag på norsk jord og det er Jarlsberg travbane i Tønsberg som er vertskap. Forrige lørdag var det som kjent V75 fra Kalmar i Sverige. Det er ti millioner ekstra til en eventuell alenevinner. Det er vinter i Norge for tiden og således er det litt tynne felter og også flere sterke favoritter. Jeg nøyer meg en banker i omgangen og den tilliten gir jeg til kaldblodsdronninga Ulsrud Tea V75-3.

Tea er uimotståelig

I en alder av 14 år holder Ulsrud Tea koken på imponerende vis. Hun vant åtte av 16 løp i fjor og hadde det ikke vært for umulige Odd Herakles hadde nok den seiersprosenten vært enda større. Hun kan skilte med over 8 millioner kroner innkjørt og lørdag er det ingen Odd Herakles blant konkurrentene. Selv fra åttendespor blir hun storfavoritt og det med rette. Sprint er heller ikke noe minus og Svein Ove Wassberg kommer nok til å klemme til fra start. Jeg ser ingen svakhetstegn og 8 Ulsrud Tea blir min V75-banker på Jarlsberg lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-3/V5-5: A: 8 B: 5 C: 4-7-1-6-3-2

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. 1600 meter voltestart.

Kun ni hester til start i V75-1 der mine tre utvalgte aller starter fra 20 meter tillegg. 8 Emil Mollyn var blant hestene jeg trodde mest på i V75-6 på Momarken i romjula. Tom Erik Solberg prikket som ventet starten perfekt, men tidlig på oppløpet var hesten slått-. I følge trener Petter Glittum mistet hesten en buss i det løpet og løp seg sliten. Er kvikk ut på motsatt volte og er trolig tidlig i tet også i dette løpet, selv fra 20 meter tillegg.

6 Brenne Banker ble tatt ned på streken av Emil Mollyn på Bjerke tredje sist og han ble tatt ned på streken av Stumne Fyr i V75-løpet på Momarken i romjula og står faktisk med fem strake andreplasser. Har en fin oppgave på papiret her og blir mitt andrevalg. 9 Stumne Fyr har gjort 62 starter i karrieren, kun fem av disse har vært i sprintløp. Imponerte stort i det nevnte V75-løpet på Momarken og la på til sin andre strake sprintseier. Er en klar vinnerkandidat også lørdag og blir min tredje og siste hest på V75-forslagene.

Det er altså sprint i V75-1 og normalt kan strekhestene stelle det til i slike løp. Men jeg tror ikke verken 2 Mietor, 4 Ard eller 1 Ask Major er gode nok til å holde unna for kanonene på 20 meter tillegg.

Rangering V75-1/V5-3: A: 8 B: 6-9 C: 2-4-1-3-5-7

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. Hoppeløp. 1609 meter autostart.

Frode Hamres stallhester dominerte voldsomt under tirsdagens V75-omgang på Bjerke og tok fire seire. En av vinnerne var fireårshoppa 5 Devious i V75-2. Hun blåste som ventet til tet og forlot konkurrentene nedover oppløpet og overbeviste. Den nyss blivne fireårshoppa vant fire av seks løp i treårssesongen, men misset i de to mest pengestinne løpene og har derfor "kun" 151 444 kr i grunnlag. Er den klare favoritten i V75-2 og en klar bankerkandidat. Jeg bankerspiller 5 Devious på det minste V75-forslaget.

Men tar med meg 1 Nothing Like Malena på de øvrige V75-forslagene. Hoppa til Lars Fredrik Mietinen kommer fra to overbevisende seiersløp i Sverige. Nest sist på Färjestad, mens hun 1. desember vant lett på fine 13.9/1640 meter autostart. Fra et perfekt førstepor er hun en utfordrer og ikke helt umulig at gjestekusk Per Oleg Midtfjeld kan forsvare sitt innerspor.

Jeg tror løpet står mellom disse to, det er eventuelt formsterke 4 Secret Snap som er den klare tredjehesten.

Rangering V75-2/V5-4: A: 5 B: 1 C: 4-2-3-9-7-6-10

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. Grunndivisjonen. 2100 meter autostart.

Et veldig fint spilleløp venter i dette grunndivisjonsløpet og jeg spiller fem hester på de fleste V75-forslagene.

Fire år gamle 4 Cuando Bailando blir både min favoritt og spillernes favoritt. Solid toer bak Falcon Eye i et V75-løp tredje sist, infridde uten å overbevise i et vanlig grunnlagsløp nest sist, og gjorde et kanonløp etter startgalopp på Momarken i et V75-løp i romjula. Tom Erik Solberg er tilbake som kusk lørdag, det er neppe noe minus.

2 Gone Dancing ble kjørt innvendig av sin trener og kusk Åsbjørn Tengsareid i et tøft V75-løp på Forus i sin siste start. Takket for det fine løpsopplegget med å spurte inn til seier. Står fint til i andrespor her og blir andrevalget. 9 Admirals Club har tatt to V75-seire i sine to siste løp og selv om det er litt tøffere imot lørdag, kan han vinne igjen.

3 Thai Swagger imponerte i seiersløpet nest sist, men kunne lite i et V75-løp på Biri i sitt siste løp, men var slimete i halsen den dagen. Gjentar hesten prestasjonen fra seiersløpet nest sist, kan han vinne. 6 Thai Paradise vant et billig løp på Klosterskogen sist, men gjorde det på en sterk måte. Sjanseartet sjettespor her, men ikke ueffen om det løser seg.

1 Radagast Ammik har vært litt under pari i sine siste løp, men toppnivået er bra. Fra en flott utgangsposisjon betaler jeg for denne på det største V75-forslaget.

Rangering V75-4/V4-1: A: 4 B: 2-9-3-6-1 C: 10-11-7-5-12

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. Grunncupen. 2100 meter voltestart.

Dette løpet i grunncupen er stengt på grunnlag over 400 001, men det er samtidig et tidsløp med 20 meter tilleg på rekord 28.0 eller bedre og enda 20 meter tillegg ved rekord 26.5 eller bedre.

Det betyr at fireårshoppa 1 V.M.K. Diana har et nydelig løp på papiret i og med at hun har 335 500 kr innkjørt, men likevel står alene på strek. Familien Kals flotte fireårshoppa ble toer i Hoppekriteriet i fjor høst og var tilbake i løpsbanen i et vanlig i et V65-løp på Klosterskogen uken før jul. Var helt på høyde med vinneren Per B. over mål da etter et passivt opplegg av Per Vetle Kals underveis. Hun kommer til å lede dette løpet i det lengste og skal stå som klar favoritt i et løp helt uten de store kanonene.

Jeg tar kun med to hester på gardering, begge starter fra 40 meter tillegg. 9 Spang Emblan gjorde et sterkt seiersløp på Biri nest sist, mens han fullførte flott til tredje sist. Motstandsmessig er det ned en klasse onsdag og han skal være med i seierskampen her og blir med på samtlige V75-forslag. 10 Dæmro Kjempen er kanskje hvassere på fart, men vallaken til Gøran Antonsen agerer ujevnt. På sitt beste er han en klar seierskandidat og Dæmro Kjempen tas med på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-5/V4-2: A: 1 B: 9-10 C: 3-5-7-12-4-2-8-11-6

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. Eliteløp. 1609 meter autostart.

Kun sju hester stiller til start i dette eliteløpet, men ingen av dem kan betegnes som helt sjanseløs. Jeg tar med fem av dem på det største V75-forslaget.

1 Always On Time var klart slått av favorittspilte 6 Hickothepooh på Solvalla andre juledag og ga seg litt mot mål da. Lørdag er det atter sprint og det er hestens klart beste distanse. Og jeg setter Helgestad-traveren knepent foran 6 Hickothepooh. Som har kommet fantastisk tilbake etter sin alvorlige skade og avsluttet fjoråret med to strake seire. Plukket lett ned Patent Leather på Bjerke nest sist fra dødens og imponerte med knallsterk V75-seier på Solvalla andre juledag.

4 Photo Lavec tar turen fra Bo Westergaaards stall i Danmark og var råsterk toer fra dødens i et V75-løp på Ålborg i romjula. Bunnsolide toer også nest fra dødens og reiser neppe til Norge for å kjøre om de siste premiene. Outsideren. 3 Patent Leather ga seg enkelt fra tet nest sist, men så betydelig kvikkere ut som fastlåst over mål på Bjerke i et V75-løp dagen før nyttårsaften. Tas med på de fleste V75-forslagene.

7 Pebbe Simoni holder koken imponerende i en alder av 14 år og vant lett på Bjerke i romjula. Fra sjuendespor er hesten avhengig av full klaff for at det blir gjentagelse. Jeg tar med hedershesten på det største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 1 B: 6-4-3-7 C: 2-5

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2609 meter autostart.

Et strålende løp i bronsedivisjonen avrunder lørdagens V75-omgang og her tar jeg med sju hester på det største V75-forslaget og fire og fem hester på de mellomstørste.

4 Thai Knight blir min favoritt. Vallaken til Fredrik Solberg var kanongod første gang ut etter pause på Bjerke 14. november og satt da sist inn i sisterunden, men avsluttet formidabelt til andreplass. Så ble alt feil på Biri i starten etter og det løpet er det bare å glemme. Gikk så ut i et finaleløp i V75 på Solvalla 2. juledag, men forsvant i startgalopp. Tåler distansen og jeg klinker til med DD-banker på 4 Thai Knight lørdag.

6 Glaziers Vici avsluttet fjoråret med tre seire på de fire siste startene og imponerte spesielt i de to siste seiersløpene. Klar vinnerkandidat igjen. 8 Tayno Destrier har kommet tilbake flott etter lang pause. Kunne ikke utfordre min DD-banker Rossini Diamant mot mål sist på Bjerke, men holdt sterkt til andreplass. 2609 meter er neppe noe minus.

10 Pallaton holder koken og holdt tappert fra dødens i et V75-løp på Bjerke 19. desember. Kanongod i to strake seiersløp før det. Har fått ladet batteriene litt nå og skal tidlig med. 5 Easy Winner står med to strake seire i klart billigere omgivelser enn det han støter på lørdag. Må nok heve seg litt fra de seiersløpene for å kunne vinne her og tas med på de største V75-forslagene.

Formsterke 2 Frick og 9 Key To Happen er kanskje ikke helt på nivå med de ovennevnte, men med maks klaff er det likevel ikke helt utenkelig at de kan vinne. Begge de to tas med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 4 B: 6-8-10-5 C: 2-9-3-12-7-11-1