Untersteiner fikser V65-cashen fra Sverige

Bankeren er på vei mot storformen! Frekkis senker en av dagens tyngste favoritter? Solvalla og Åby står for kveldens V65Xpress-omgang, og her går det fort mot flotte kroner til de med riktig rekke! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte tips?





Se onsdagens V65/V65 Xpress her. Sendingen starter allerede kl 15.30:

Solvalla og Åby står for kveldens V65Xpress, og dette er altså et konsept hvor alt skjer i en rasende fart. Disse seks avdelingene blir kjørt på kun en time, og bongene må være stemplet før klokken 20.30 i kveld. Kveldens omgang inneholder seks svært jevne løp, og dette var ikke spesielt enkelt å ranke. Dagens beste banker kommer ut i V65-3, og vi tror MYE på 3 Reddington i kveld. Endelig har Peter Untersteiner fått litt form på hestene sine igjen, og Reddington får normalt et veldig sterkt 2020 om den bare får holde seg hel og frisk. ALL IN! Her er onsdagens tekst:

V65-1 : 4 Zante Grif – Hadde et sterkt fjorår, og dette er en KNALLGOD hoppe i grunnlaget. Plundret med voltestart i årsdebuten, og man skal ikke vektlegge den innsatsen for hardt. Kommer nå ut etter pause, det er veldig gode rapporter på den, og mot en mildt sagt overkommelig motstand skal sjansene være gode. SPILLES!

1 Oliveria – Ble sittende bom fast nest sist, mens den holdt sikkert unna sist. I kveld er vi inne på at Johan Untersteiner velger ett ryggløp, og sjanser på å vinne dette via siste indre? Motbudet. 5 Confusion Tårs – Trakk seg fra tet sist, og det er mulig at formen er noe usikker. Er dog en meget bra hoppe på sitt beste, og den dukker opp på foto om den leverer som den kan. 3 Jetske Beemd – Ble for hissig i tet over en for lang distanse sist, og feilet da som slått på oppløpet. Kommer nå ut på sin beste distanse, den kan nok en 11-tid, og er dermed selvskreven på bongen.

Vår rangering : A : 4 B : 1-5-3-9-6-7-10-11 C : 8-2-12

V65-2 : 4 Surprise Rose – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og var ikke annet enn sensasjonelt god sist. Havnet da utvendig leder, koblet grepet, og bare spant fra nedover oppløpet. Enorm innsats, og leverer den slik igjen så tror vi ingen kan stoppe den. Er en veldig motivert tipsener.



9 Idreamicanfly – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte fint med krefter igjen sist. Har finn grunnkapasitet, stor fart i kroppen, og med tempo kan den skrelle. 3 Toreador – Var OK til tredje sist, men har normalt sett ingen fordel av sprint, og den må ha tur på startsiden skal den bli ropt opp. Plasseres på outsiderplassen da kapasiteten er HØY. 12 Award Kronos – Innfridde som en banker av stål sist, og formen er nok litt på vei. Har blitt strøket inn et spor, og med tempo trenger den ikke å være borte.

Vår rangering : A : 4 B : 9-3-12-2-1-7 C : 5-10-6-8







V65-3 : 3 Reddington – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og vi føler at superformen ikke er langt unna. Ble plukket ned av en brenngod Emoji sist, men gjorde ikke noe dårlig løp selv om den kun ble toer. Her burde det bli tet igjen, den er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og lar seg normalt ikke fange om den leverer som best. SPILLES!

13 Imagine Bokoo – Har ikke kommet skikkelig i gang med 2020, men blir gradvis bedre, og sist viste den 11,6 s 800m. Med tempo er denne tung tilslutt, og den skal ikke dømmes bort i omgivelser som dette. 10 Load Relief – Har ikke slått til for Magnus Jakobsson, men har virket å være på riktig vei på slutten, og sist satt den altså bom fast som fulltanket. Er en artig hest å plukke med om man først begynner å spekulere. Ellers er dette løpet svært jevnt bak favoritten, og vi blir ikke veldig overrasket om den kan skrelle til her om Reddington ikke leverer på topp.

Vår rangering : A : 3 B : 13-10-9-4-8-14-15-7-6 C : 2-1-5-11

V65-4 : 9 Unique Q.C. – Spurtet sterkt i kulissene mot flere av årgangens beste nest sist, og da viste klokken 09,8 s 800m med krefter igjen. Sist satt den i en dårlig rygg, og kom igjen til mål med krefter igjen. Baksporet betyr mindre da den ikke er startkjapp, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Går ned en klasse, har toppform, og nå kommer seieren?



1 Ring Of Fire – Blir hardt betrodd, og var bra til seier fra tet sist. Det man skal vite er at vi her snakker om en veldig fersk hoppe etter Ready Cash, og slike hester kan vi bare ikke stole fullt ut på. Distansen trenger dessuten ikke å være et pluss, og vi ranker storfavoritten ut som et 2-valg. 3 Piece Of Glory – Satt fast mot gode hester sist, og fullførte fint med krefter igjen nest sist. Også da mot gode hester. Har fått to løp i kroppen etter pause, her støter den på riktig motstand, og må være skrellaktuell om den leverer som de to siste gangene. 11 Heavenly May – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og er fakta ikke så verst på sitt beste. Har møtt flere av årgangens beste, og det gjør den ikke nå. Er derfor en selvskreven gardering. Løpet ellers er jevnt, og ikke helt enkelt å ranke.

Vår rangering : A : 9 B : 1-3-11-4-2-5-12 C : 6-10-8-7







V65-5 : 3 Final Dram – Flere mener at dette er en sprinter, men det er bare tull. Den har faktisk vært 18 ganger blant de to beste over mellomdistanse (8 seire), og har altså ingen problemer med en slik distanse. Har fått to løp i kroppen etter pause, og avgjorde sikkert via siste indre sist. Går optimalt utstyrt (bike + skoløs), og fra tet/eventuelt rygg leder MÅ sjansene være store.



1 Zecchinodoro F.K.S. – Kommer ut i ny regi, og den har altså vist svært lovende takter for sin forrige trener. Rapportene er fine, og fra innersporet bak bilen må den regnes tidlig. 2 Cuba Libre Ice – Er MYE bedre enn raden, og virker å være veldig på riktig vei. Sist ble den kjørt ned tidlig på oppløpet, og virket ubrukt på det tidspunktet. Har fin grunnkapasitet, den står perfekt til, og er i våre øyne løpets klare outsider. 9 Louie Brodde – Var helt ENORM til seier etter å ha gjort all jobben selv sist. Nå setter man på en vanlig vogn, og det trekker ned. Er derfor kun en bitteliten outsider nå. 6 Walkie Talkie – Var ikke 100% aksjonsmessig i debuten for Bergh sist. Skal være forbedret til denne starten, og kan vinne om den går opp mot sitt beste. 11 Vischio Holz – Ble syk i fjor, og har fått en lengre pause. Er utrolig kapabel, og aldri helt sjanseløs om den leverer på sitt beste.

Vår rangering : A : 3 B : 1-2-9-6-11 C : 7-4-5-10-8-12

V65-6 : 4 Global Vintage – Har møtt de beste i årgangen, og dette er en hoppe som er herdet i tøffere omgivelser enn dette. Kommer nå ut etter pause, Nurmos er fornøyd med den i jobbene, og det blir skoløs rundt direkte. Har normalt en flott mulighet i overkommelige omgivelser som dette. SPILLES!



1 Emmylou – Er god med vogn, og den er også god under sal. Gikk klart bra bak tøffingen Thengill sist, og formen virker å være veldig bra. Får på seg en bike i kveld, utgangsposisjonen er perfekt, og den skal naturligvis med som en gardering. 6 I’M A Beliver – Er en hest vi har jaktet litt, men ikke fått veldig godt betalt. I’m A Beliver er svært spurtsterk, og alltid skummel når den får gå med i rygger. I kveld rykker man skoene for første gang på lenge, og da er i hvertfall vi på vakt. Kan slå til som en godbit! 2 Anita Roc – Debuterte for Goop sist, og det ble en sikker seier i dårlige omgivelser. Til denne starten rykker man skoene, så får man nesten bare se hvor god den er. Har nemlig ikke imponert siden den var 2-år…

Vår rangering : A : 4 B : 1-6-2-3 C : 8-11-5-7