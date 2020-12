Untersteiner fikser V65-opptur fra Halmstad

Halmstad byr på en jevn og åpen V65-omgang i kveld. Vi byr på et HETT OBJEKT samt en banker som neppe lar seg slå...

Lerum med V65-trøstegevinst på Kloster 10. desember - Kr.3 000 ble til Kr.21 498

Det ble som ventet svært vrient på Klosterskogen torsdag, og heller ikke undertegnede greide 6-riktige i den uløselige omgangen. På de største bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750) og systemet (ti andeler a Kr.400) ble det imidlertid to femmere, og dermed en SOLID TRØST. Utbetalingen for disse ble Kr.21 498.



Lerum solid V64-klaff 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for.

Etter at den gedigne kjøringen med GULLJACKPOT er ferdig på Biri så skal vi til Sverige, og der venter en meget fin V65-omgang fra Halmstad. Vi har naturligvis gjort jobben for deg, og gir deg dagens beste banker samt et objekt som en hjelp på veien mot utbetalingslukene. Ta rygg på følgende:

V65-2 : 1 Domingoa - Var et 6-valg, og hadde kun 2% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips. Har en dårlig rad, og den går fort litt under radaren. Her skal man dog være litt på vakt, og vi velger å varsle skarpt. Feilet seg bort direkte sist, men så fin ut bak feltet etter galoppen. Gangen før havnet den utvendig leder, men feilet med krefter igjen ca 350m fra mål. Hadde travet ned mot 15,0/2140ma uten galoppen. Med voltestart femte sist så dundret den til tet fra spor fem i volten, viste bra skalle, og holdt sikkert unna på en 15-tid. Løser den slik ut fra volten i kveld så blir det fort tet, og da tror vi ikke den taper mot en billig gjeng som dette. MÅ BARE PRØVES!

V65-3 : 2 Thai Lannister - I en vrien omgang uten veldig mange gode bankeralternativer så går vi for Johan Untersteiner, og en hest som er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Kom til mål med litt krefter igjen sist, og går nok en 16-tid fra eventuelt tidlig tet. Det er mildt sagt ikke veldig hardt i mot her, og vi liker strekhester i løp som dette. ALL IN!