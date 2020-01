Untersteiner har lunsjbankeren

Den kapable vallaken er i flott utvikling. Vi tror han innleder året med seier og bankertipper 4-åringen i dagens lunsjtrav fra Kalmar.

Her er noe av det vi kan by på i lunsjen fredag:

4 Twigs Got U. (V65-4) blir altså vår hovedbanker fra Kalmar denne fredagen. 4-åringen til Johan Untersteiner er i rivende utvikling og har en passende oppgave på papiret foran seg i dag. Han fullførte sterkt til annen bak kapable Oscar L.A. i sin siste start like før jul på Jägersro og står fint til spormessig mot riktig motstand. Det kan fort bli tidlig tet - og i feilfri utgave tror vi det er snakk om en TOPP vinnersjanse. Dagens hovedbanker er nevnt.

1 Flirting Girl (V65-3) kan også det være et holdepunkt i spillet. Hoppa slapp teten i tøft V75-lag på Mantorp lille julaften og holdt siden brukbart stand inn til mål som fjerde. Hun er rask fra start og dersom hun klarer å forsvare innersporet bak bilen uten at det koster altfor mye, skal det være snakk om en solid mulighet. Først og fremst 6 Adde S.H. imot - både på startsiden og til slutt? Alt i alt en god sjanse.

4 Hasty Helene (V65-1) kommer tilbake etter lang pause og har ikke vært ute siden hun leverte en strålende opphenting til fjerde etter tidlig galopp i sin siste start på Visby i fjor sommer. Vi regner med alt er i orden når hun nå kommer til start igjen og synes hun må regnes tidlig et litt åpent løp som innleder dagens V65-spill. Kapasiteten er som kjent stor og oppgaven helt riktig. Må på alle bonger.

6 Ritz Guiness (V65-6) synes vi er verdt litt ekstra oppmerksomhet i V65-avslutningen. Hoppa kan neppe være med i tetkampen, men dersom det klaffer litt med tempo og posisjoner underveis på en kjapp sprint, kan hun fort dukke opp på målfotoet til slutt. Hun har fått dårlig uttelling på sin flotte form og er vesentlig bedre enn raden. Vinner til hyggelig odds? Passes!

