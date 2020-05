Utfordrende V64-omgang med jackpot

Hele 1 445 971 ekstra i sekserpotten! Spennende omgang med flere herlige objekter samt en banker som slår til direkte i ny regi! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Hagmyren byr på en jevn, og svært spennende V64-omgang denne kvelden. Det er altså JACKPOT I V64-SPILLET, og det ligger hele 1 445 971 ekstra i sekserpotten. Kveldens beste banker kommer ut i V64-4, og der går vi til på nykommeren til Daniel Reden - 13 Jackpot Tooma. Ellers er flere av løpene krevende, og her er det bare å ta rygg på følgende godbiter:



V64-1 : 9 Timotejs Fredag – Interessant innledningsløp hvor favoritten 3 Remain In Light har vært forkjølet siden sin siste start. Vi velger derfor å spekulere, og lanserer heller formhesten Timotejs Fredag som vår ide. Sist ble den sittende bom fast som fulltanket, og så ordentlig pigg ut over mål. De kreftene blir bra å ha nå, og klaffer det bare litt på veien så må denne være HET i et løp som dette. SPILLES!

V64-2 : 8 Steinfaks – Var ikke som ønsket sist, og er behandlet etter det løpet. Var enormt tapper i nederlaget nest sist, og dette er en kanongod hest i grunnlaget. Tilbake på sitt beste dukker den helt sikkert opp på foto, og den må regnes tidlig. 6 Vill Solen – Har fått to løp i ny regi, den tapte kun knepent for 10 Smedheim Solan sist, og er nå 20m billigere ute kontra sistnevnte hest. Skulle Vill Solen komme seg tidlig foran her, og kanskje være ytterligere forbedret, ja, da er den fakta såpass bra at den kan skrelle.

V64-3 : 1 Camelita – Har møtt en del tøffe 3-åringer, og strakk ikke til sist. Gangen før fullførte den klart bra, og også da var hun ute mot meget gode 3-åringer. Tredje sist dundret hun avgårde i tet, og ble kun speedet ned oppunder mål av en smygkjørt hest. Er kvikk fra start, distansen er den riktige, og tilbake på sitt beste er den alt annet enn sjanseløs. PASSES!

V64-4 : 13 Jackpot Tooma – Har altså Daniel Reden kjøpt, og velger å starte den etter kun en mnd på stallen. Det vitner om at sjefen er fornøyd med hvordan hesten har vært i jobbene. Nå blir den dessuten enormt kuskeplusset, og trenerplusset er jo også betydelig. Var OK i sitt siste løp for en mnd siden, og med litt forbedring fra Reden så skal den normalt duge svært godt i et ganske billig løp som dette. Prøves direkte!

V64-5 : 11 Sundbo Nova – Et småskummelt løp for de kalde, og her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vi plasserer Sundbo Nova knepent først, og sist viste den 25,3/1400m etter galopp. Har litt inne, og nå rykkes også skoene rundt. Skulle det gi et ytterligere kick så er denne altså alt annet enn ueffen.

V64-6 : 10 Queer Fish – Vant Sweden Cup på denne tiden i fjor, og det gjorde den etter en fantastisk avslutning. Har fått fire løp i kroppen etter pause i 2020, og avgjorde enkelt sist. Storformen er altså igjen i anmarsj, og blir det bare litt tempo på forestillingen så skal den ha en bra sjanse å felle et felt som dette nedover oppløpet. Vår ide i et ellers utrolig fint felt.