Utfordrende V65-omgang med stort potensial

Seks oppsamlingsløp, og en VRIEN V65-omgang venter til kvelds. Vi jakter V65-suksess med en banker som er billig ute...

Det er ELENDIG KLASSE på løpene i kveldens V65-omgang, og det skal altså kjøres SEKS BREDDLOPP. Det pleier å smelle litt ordentlig til på slike dager, og ingen bør bli overrasket om dette betaler ut bra. Vi gir deg dagens beste banker samt et objekt som hjelp på veien mot utbetalingslukene:



V65-3 : 11 Doctor Doxey Zenz – Har vært beinhardt matchet på slutten, og går ned flere klasser når det gjelder motstand i kveld. Tapte riktignok for 7 Casanova Sisu sist, men vi tror ikke den gjør det her. Fjerde sist så bare dundret den unna i tet over 3140ma, og så helt klink ut i den siste svingen. Da kjørte imidlertid kusken vel hardt unna, og den fikk det derfor skikkelig på oppløpet. Her smyger han kun med i rygger, og kommer heller tungt til slutt. Vi blir veldig overrasket om den taper et løp som dette, og må bare anbefale et bankerspill.

V65-2 : 9 Skall Ha – Er egentlig en ganske bra hest i grunnlaget, og den gjør en spennende start etter en aldri så liten juleferie. Kan ikke få et bedre løp når det gjelder motstand, og er det bare litt form på plass etter oppholdet, ja, da må den ha en fin sjanse. SPILLES!

