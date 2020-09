Utfordrende V65-omgang til kvelds

Elendig kvalitet på løpene = dette kan fort gi meget bra betalt! Vi jakter tusenlappene med en banker som går ned mange klasser når det gjelder motstand...

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Kvaliteten på løpene fra Örebro denne kvelden er ELENDIG. Igjen skal det altså kjøres løp for kusker/hester som ikke akkurat er de beste i Sverige. Det pleier å skje litt av hvert i slike omganger, og ingen skal bli overrasket om det vanker en bra bunke med tusenlapper til de som løser V65-rebusen. Vi byr på en banker, og et objekt som hjelp på veien mot utbetalingslukene:



V65-6 : 7 Beartime – Har et gaveløp foran seg i finalen, og kjører bare ikke Morgan Ivarsson den aldeles bort, ja, da vinner den normalt et billig løp som dette. Har vært ute i STEINTØFFE omgivelser i år, og er dessuten betydelig bedre enn raden. Viste 13,0/1900m etter startgalopp sist, og ble ikke kjørt i bunn da. Er trolig ytterligere forbedret til i kveld, den møter «ikke noe», og dette er en av våre TO BANKERE i runden.

V65-3 : 7 Raja Piraya – Småskummelt løp hvor vi har jobbet frem en mulig godbit. Hesten som vi serverer er fakta ikke så verst når den først har dagen, og nå som formen også virker å være på vei, ja, da må man være på vakt. Etter pause nest sist åpnet den første 1000m på brennkvikke 13,5 over 2640ma, og det kunne naturligvis ikke gå. Sist satt den BOM FAST etter en smygreise, og kom helt fulltanket til mål. Samme kusk kjører i kveld, og mot en svært billig gjeng må vi bare varsle. SKAL MED PÅ ALT!