Utfordrende V75-omgang med et gedigent potensial

Bankeren var langt fra noen favoritt når vi la ut tipset fredag! Objektsblokk med haugevis av objekter! Går det kanskje mot den store millionskjelven på lørdag?

Det ble ingen verdensrekord for Odd Herakles, men bankeren vår travet 18,5, og bedre enn det er det vrient å levere! Ellers innfridde vår herlige ide, New Young (4-valg - delt seier), og den store bongen på Kr.1 728 satt som den skulle. Her kunne man hente ut deilige Kr.8 902,-. Følgende info ble servert på New Young:

V64-4 : 9 New Young – Har kun en helt OK rad, og den ser ikke ut til å bli veldig mye spilt her. Vær dog litt OBS på at den varslet superform sist, og kom voldsomt tilbake etter å ha blitt grovt hindret på siste bortre. Vår klokke viste da 12,5 s 500m med krefter igjen. Står i et spennende smygspor nå, og med tempo duger den i et løp som dette. KAN SKRELLE!

Herlig V65-opptur på Øvrevoll 13. august - ikke langt fra kassa...

Birgers store system (fire andeler a Kr.1 000) var ikke langt unna å plukke med seg hele kassen på Øvrevoll torsdag. Nå ble det dog en solid trøst, og fantastiske Kr.51 128 i utbetaling. Vi gratulerer de som kjøpte seg en andel i systemet!





Sendingen starter klokken 12.00 / V75-1 begynner klokken 15.00



Forus er en av de flinkeste banene til å lage fyldige menyer, og da med en rekke vinnerkandidater. Igjen har de greid dette på lørdag, og det betyr at vi har en helt fantastisk V75-omgang å se frem i mot. Når det gjelder lørdagens beste banker så var den alt annet enn enkel å finne, men vi fant en hest som vi føler veldig sterkt for, og når vi la ut dette tipset på fredag var den faktisk ingen favoritt... 12 Pallaton (V75-2) har sett utrolig bra ut på slutten, og på lørdag i DØNN RIKTIGE OMGIVELSER er vi veldig inne på at den bare bomber rundt alt! Dette er lørdagens beste banker! Ellers er det bare å sjekke ut våre fyldige vurderinger, og ta rygg på følgende:



V75-1 : 1 G. Sola – Har svært fine betingelser foran seg på lørdag, og den er spillbar. Har tidligere stått likt med 6 Smedheim Staut (23.04.2020), og sistnevnte har igjen stått likt med 8 Sambo Ø.K. (04.07.2020. På den utregningen så skjønner jo alle at G. Sola har nydelige betingelser foran seg. Kom ikke helt overens med en hard bane sist, og er fikset på etter det løpet. Går 28 fra strek, og blir ikke enkel å fange. OBS!



8 Sambo Ø.K. – Er under en strålende utvikling, og var altså klink overlegen sist. Da møtte den billig motstand, og dette blir tøffere med sjefen selv i «jolla». Har ikke råd til noen galopp her, og må levere helt på topp for å rekke frem. 5 Kleppe Varden – Var knallgod i comebacket sist, og kom da alene til mål. Har MYE inne, og er trolig ytterligere forbedret på lørdag. Løpets klare outsider. 6 Smedheim Staut – Er altså 20m billigere ute kontra favoritten, men har vært litt småsyk siden det siste løpet. Er svært god på sitt beste, rapportene går i dur, og den må med om man går utover de vi tror mest på.



9 V.G. Prinsen – Er i toppform, og alltid giftig når den får gå med i rygger. Dette er dog ingen enkel oppgave, og den trenger maks klaff på veien om den skal rekke frem.

Vår rangering : A : 1-8 B : 5-6-9 C : 7-4-2-3

V75-2 : 12 Pallaton – Er i en fantastisk form, og nå kommer vel seieren? Havnet feil på det i fjerde innvendig sist, men spurtet sterkt ute i banen på oppløpet. Hadde krefter igjen over mål da. Gangen før var den utrolig bra fra dødens, og ble bare spurtet ned av gode Starstrucked. Her er den noe billigere ute, den tåler å bli brukt, og med tempo feller den alt? SPILLES!



10 Kissmymuscles – Plukket ned 8 Sea The Stars sist, og leverte nok et toppløp. Nå blir det nok et bedre opplegg, og da er den på foto i et løp som dette. 4 Piece of Candy – Er veldig bra på sitt beste, og gjør en spennende start etter en liten pause. Er fikset på i oppholdet, og rapporteres å trene bra. Ønsker et ryggløp over denne distansen? Blir uansett skummel visst det løser seg. 7 Welcome Malcolm – Virker å være på vei mot formen, og fullførte fint mot ganske bra hester sist. Her er den riktig ute når det gjelder motstand, og må med om løpet garderes.

3 Youandi Salt – Var positiv i comebacket sist, og fullførte fint da. Kan ventes en god del forbedret til lørdagens løp, og er en av flere som kan vinne dette på en god dag. 2 Grand Yankee – Ble sittende bom fast sist, og på sitt beste er denne fakta ganske bra. Kommer muligens ut skoløs på alle fire på lørdag, og fra et nydelig spor er den en tenkbar skrell.

Vår rangering : A : 12 B : 10-4-7-3-2 C : 5-8-9-1-11-6

V75-3 : 3 Valle Gulla – Har en råtten rad, men den lyver. Gikk et utrolig bra løp etter en grov galopp på startsiden sist, og vi likte virkelig det vi fikk se da. Glem heller ikke at den var i superform på samme tid i fjor, og kammet da med seg to strake seire i august-mnd. Greier bare Høitomt å få denne rundt uten tull på veien så må mulighetene være gode, og vi iler til med tipsnikken. 9 Lome Perla – Var litt tung etter pause sist, men gjorde uansett et OK løp med sko på alle fire. Nå blir det skorykk, den har fått et løp i kroppen etter pause, og kan ventes forbedret. MÅ MED!



7 Lykkje Embla – Det er mildt sagt usikker form hos Stall Hamre for tiden, og hestene leverte LANGT under pari på Bjerke onsdag. Frode Hamre har heller ikke vunnet løp i august… Lykkje Embla var solid i nederlaget sist, men siden det er usikker form på denne stallen så ranker vi den litt ut. Outsideren. 14 Kap Tilly – Er bedre enn raden, og motstandsmessig er dette en riktig oppgave for Kap Tilly. Var ute i NM sist, og møter her en helt annen motstand. Klaffer det bare litt på veien så burde den være HET i et løp som dette, og den skal helt klart passes. 10 Torpa Oda – Er ikke veldig enkel å vinne med, men den rader opp med fine innsatser, og formen er på topp. Har en passende oppgave foran seg på lørdag, og den skal med om man først begynner å gardere.



5 Rano Hilda – Fullførte bra sist, og da må man ikke glemme at den var brunstig for dagen. Er kjapp i vei, og med flyt er den en av flere som kan vinne dette. 15 Valle Tiril – Fullførte fint etter sene luker sist, og dem holder en veldig fin form. Er dog ikke veldig enkel å vinne med, og trenger litt flyt fra tillegget om den skal bli ropt opp.

Vår rangering : A : 3-9 B : 7-14-10-5-15 C : 6-8-4-1-11-2-13-12

V75-4 : 7 Tayno Destrier – Fikk det ikke til å stemme sist, og det viste seg at den ble hovøm på en hard bane på Sørlandet. Gangen før jogget den 15,1/2640ma enkelt, mens den tredje sist var helt uvirkelig god på 11,0/1609ma. Er den beste hesten i feltet, den tåler å bli brukt underveis, og har en god sjanse her uansett hvordan dette blir kjørt. SPILLES!

3 Admiral Knick – Er en OK 4-åring som feilet seg bort i finalen av JGP sist. Gikk et solid forsøk tidligere på dagen. Pleier å dukke opp på foto, så får vi se hvordan det står til med formen fra en hest som altså kommer ut fra Stall Hamre. Motbudet. 6 Thai Eros – Var strålende opplagt i finalen av JGP, og ble altså toer. To løp på samme dag kan ha satt sine spor, men fra eventuelt tidlig tet vil den lede dette lenge. Vi er dog usikre på om den er tøff nok til å svare Tayno Destrier med mye trykk fra den underveis. Outsideren.



4 Loveyou Hangover – Suser til tet, og får rygg leder på stallkompisen? Var meget god etter pause sist, men er nok best med ryggløp over denne distansen. Er ikke helt borte med luker på oppløpet, og skal med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 7 B : 3-6 C : 4-1-8-2-5

V75-5 : 1 Sofies Case – Hadde vi banket hadde vi vært trygg på formen, men det er vi altså ikke hos denne stallen. Var strålende i storløpet på Biri sist, og hadde den fungert helt perfekt da, ja, da kunne den faktisk ha senket betydelig bedre hester enn dette. Nå er den behandlet, og Hamre håper den vil være på sitt beste. Er lynrask fra start, og blir den bare ikke for hissig så har den en fin mulighet å lede dette løpet rundt om…



11 Jeanet Newport – Har nesten kun gjort bra løp over en lengre periode nå, og Buer melder at den skal være om mulig enda bedre på lørdag. Har BLYTUNGE avslutninger, og med tempo duger den. Står helt perfekt inne i løpet grunnlagsmessig, og er selvskreven på bongen om man først garderer favoritten. 9 Independent Baby – Fullførte fint i TØFFE omgivelser sist, og utvikler seg helt strålende. Er billigere ute nå, og dermed HET om favoritten skulle være under pari. Løpets klare outsider.



10 Muito Obrigada – Er det en veldig fin kapasitet i, og den fikk endelig vinne igjen sist. Feilet dog like etter mål, og er altså ikke å stole på. Feilfritt = da er den god nok til å skrelle.

Vår rangering : A : 1 B : 11-9-10 C : 3-12-4-8-2-5-6-7

V75-6 : 4 Gylden Balder – Dette eliteløpet gleder vi oss virkelig til, og er fakta litt inne på at Gylden Balder kan overraske noen og enhver. Om denne hadde hatt et bra beintøy så hadde den hatt et grunnlag på over 10 millioner, men diverse skader har satt den tilbake gang på gang. Så utrolig bra ut i debuten for Høitomt sist, og vi hadde faktisk 18,3 s 800m på klokken… Var litt tjukk, og det løpet har nok gjort veldig godt. Er meget kjapp fra start, og vi blir ikke overrasket om Høitomt vil være aktiv bak denne gamle kjempen. Settes frekt først!



3 Roli Eld – Er veldig kjapp ut når den løser som best, og da kan det bli tet. Har hatt mye motflyt i år, og heller ikke i NM ble det som ønsket. Kommer trolig til start optimalt utstyrt, og har den først dagen så dreier dette seg om en stor sjanse. Vidar Hop får sjansen på lørdag, og han har lykkes bra med denne tidligere. Må med på gardering. 5 Ulsrud Tea – Vant sitt NM-løp sist, og er kanskje på vei mot en ny formtopp. Er veldig kjapp fra start, og dette sporet er optimalt på Forus. Skulle Svein Ove Wassberg greie å komme seg foran så er fort dette over. Må naturligvis med på bongen.

Bak der ranker vi en formtoppet 2 Troll Solen som muligens kan få det sydd opp om det skulle bli kjørt i overkant hardt underveis.

Vår rangering : A : 4-3-5 B : 2 C : 6-8-1-9-7

V75-7 : 9 Shankly Lane – Holder vi SKYHØYT på ren kapasitet, og på lørdag kommer den ut nybehandlet og med en BIKE (først gang). Var ikke til sin fordel sist, og det er hovedgrunnen til at den måtte på «verksted». Her kan Wiig «luske» med i tredje/fjerde utvendig, på lørdag blir den litt glemt, men med tempo vil den komme TUNGT til slutt, og vi må bare prøve oss med den her. Går fra omtrent å være knallhardt betrodd hver gang til nesten å være glemt av spillerne… Slikt takker vi for!



5 Goldstile – Er en problemhest, men virker å være på riktig vei etter at den har flyttet hjem. Det har nok roet den, og da kommer også fremgangene. I NM sist fullførte den fint mot en helt annen verden av motstand kontra det den møter nå. Feilfritt = da dukker denne opp helt der fremme. 2 Outstanding O. – Var STOR i nederlaget mot beintøffe I AM The Tiger sist, og falt virkelig med flagget til topps. Glem ikke at denne var knallgod på samme tid i fjor, og vant flere løp i dette tidsrommet da. Er lynrask fra start, og fra eventuelt tidlig tet duger den på en kjapp bane. Outsideren. 6 Hands Down – Debuterte i sølvdivisjonen sist, og selv om det ikke klaffet så var hesten igjen bra. Gjør ikke dårlige løp, og er med der fremme hver gang. Vinner ikke dette løpet fra dødens, og trenger derfor å ha litt flyt på veien.



1 Red Shankly R.S. – Løste overraskende kjapt ut bak bilen sist, men da kom syren på oppløpet. Vi blir fakta overrasket om den greier å forsvare innersporet, men på sitt beste, og om det løser seg, ja, da duger den. 4 Harley D.E. – Var tilbake på sitt beste sist, og leverte et toppløp da. Er noe variabel, men har den igjen en av sine bedre dager så er den en av flere som kan vinne dette.

Vår rangering : A : 9 B : 5-2-6-1-4-7-3 C : 8-10