Utfordringer i lunsjen på Solvalla

Åpen omgang med et gedigent potensial! Vi byr på helfrekke objekter! Du blir vel med oss i jakten på en flying start på weekenden?

Lerum med supertips på Jägersro i V64-spillet 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Solvalla byr på en åpen, og svært spennende lunsjomgang fredag. Vi føler at flere av favorittene er i trøbbel, og jakter tusenlappene med frekke objekter! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Cargo Door – Har sett smellbra ut i ny regi, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Avgjorde enkelt mot en såpass god hest som Strong Heartbeat i debuten for sin nye trener nest sist, mens det ble galopp like etter start da kusken var vel hard med den på startsiden sist. Så imidlertid meget fin ut bak feltet, og det er ingen fare med formen. Er lynrask fra start, distansen er den riktige, og er bare kusken på hugget, ja, da kan Cargo Door slå til som en ordentlig godbit. SPILLES!

Her kan du kjøpe deg inn i våre V65-bonger/systemer til Solvalla på Eksperten



V65-2 : 6 Rotate – Har møtt BETYDELIG bedre hester enn dette, og det skal bli spennende å se hva den får til under sal. Vi tror faktisk at dette er en stilart som vil passe, og det er første gang ut en slik hest må prøves. Madelen Berås lykkes stadig bedre i Sverige, og her kan det være duket for en ny opptur. Prøves som et helfrekt objekt i et ellers ganske åpent monteløp.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 11 Helluva AM – Fikk maks i debuten for Katja Melkko sist, men var nok heller ikke helt på topp. Kommer her ut etter en liten pause, motstanden er billig, og den duger alle dager i uken om den leverer på sitt beste. Nå kommer seieren?

V65-4 : 4 Groupie Doll – Er egentlig en ganske bra hest, og en hest som er bedre enn raden. Satt bom fast som fulltanket etter pause sist, og så helt strålende ut. Her burde den få gratis tet, og på en kjapp bane trenger den ikke bli enkel å plukke ned. Vi liker dessuten skarpt at den er solid kuskeplusset med Erik Adielsson. SKAL MED PÅ ALT!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 13 Ies Juvel – Så smellbra ut etter pause sist, og kom fulltanket til mål. Den fikk to klare pluss i kanten av oss, og den burde være spennende i overkommelige omgivelser som den her støter på. Springsporet passer dessuten perfekt, og her må vi bare varsle skarpt.

V65-6 : 7 Esther Rich – Er i VELDIG bra form, og nå kommer seieren? Ble bortkjørt nest sist, og spurtet da strålende til sølv. Gikk en sterk sluttrunde sist, men da med sko på alle fire. Her blir det igjen skoløs rundt, motstanden er den riktige, og det vil overraske oss om ikke denne kjemper om seieren. SPILLES!