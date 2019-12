Utfordringer til lunsj

Utfordrende V4-omgang med amatørløp og ungdomsløp! Kvaliteten på løpene er heller ikke veldig bra. Store penger i vente?

Vi er kommet godt i gang med en NY uke, og her er det flere SOLIDE høydepunkter du bør merke deg. Allerede i morgen på Bjerke er det JACKPOT I V75-SPILLET, og det ligger en knapp million ekstra i sjuerpotten! På lørdag er det duket for den første "SUPER LØRDAGEN" som Rikstoto har arrangert, og det betyr at vi har TO V75-OMGANGER i vente. Bergsåker er først ut med sin V75-omgang kl.16.20, mens V75-omgangen på Bjerke begynner kl.20.00. Vær OBS på at det er GULLJACKPOT på Bjerke denne kvelden, og dermed ekstra mye penger å spille om.



Lerum med NY herlig fulltreffer! Var du med på oppturen 5. desember?

Det ble som ventet ikke helt lettløst i lunsjomgangen til Bollnäs denne torsdagen, og spesielt ikke når 89-oddseren Kolar Ville supersjokket i finalen. Systemet til undertegnede (fire andeler a kr.500) satt imidlertid som spikret, og betalte ut meget solide 23 742 kr. Tok du rygg?



Lerum med solid fulltreffer til Eskilstuna 2. desember!

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men på systemet (fire andeler a kr 750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med 46 364 kr i utbetaling. Mye av nøkkelen til denne solide fulltrefferen var Dark Roadstar (7,9% - odds 14,90). Den stod nemlig først på ranken, og var en SINGEL UTGANG på systemet.

Det ser ikke veldig enkelt ut i dagens V4-lunsjomgang, og ingen skal bli overrasket om det skreller litt ordentlig til i denne omgangen. Vi har jobbet frem flere frekke objekter, og skal til lukene med følgende snadder:



V4-1 : 5 Daysofourlives – Denne har gjort tre klart bra løp på slutten, og den har full form i kroppen sin. En rask sprint tror vi bestemt er et klart pluss, og den er KJAPP fra start. Kusken her har vunnet med denne tidligere, og vi er inne på at han kan skrelle i dette amatørløpet. Vår frekke tipsener i et løp hvor det ellers er et ganske så bra skille på hestene.

V4-2 : 10 Nicois Du Gull – Dette er en veldig sterk hest som slet med aksjonen sin hos Roger Walmann. Avgjorde sikkert femte sist, på en bra tid, og slo da betydelig bedre hester enn dette. Kommer nå ut etter et lengre avbrekk, er kommet inn på stallen til flinke Oskar Kylin Blom, og vi er litt inne på at dette kan være en vinner direkte. Blir altfor lite spilt, og vi kan ikke gjøre annet enn å rope et stort varsko!

V4-3 : 4 Cabaree F.C. – Har smellfine betingelser foran seg nå, og den er spillbar. Fullførte godkjent, og tapte kun for to gode sist, og det gjorde den på en bra tid. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og en kjapp sprint takler den fint. Kan åpne, og fra et bra spor blir det nok laddet litt til direkte. OBS!

V4-4 : 2 Enge Lincoln – Har svært passende betingelser foran seg i finalen, og normalt må dette dreie seg om en god sjanse. Var riktignok ikke mer enn hva den måtet være sist, men banen den dagen var nok heller ikke et pluss. Har fått fire løp i kroppen etter et lengre opphold, og motstandsmessig kan den ikke få noe bedre løp enn dette. PASSES fra et nydelig spor.