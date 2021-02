V4-lunsj med et mulig supersjokk på menyen

Det er bra kvalitet på løpene fra Jägersro torsdag, og dette er en omgang vi gleder oss å følge. Vi byr blant annet på to smellfrekke objekter samt en banker som neppe taper...

Jägersro sparker i gang torsdagen med en FLOTT V4-LUNSJ. Vi har jobbet frem to smellfrekke objekter, og bankeren taper vel heller ikke? 5 Digital Crunch (V4-2) har en svært passende oppgave foran seg, og må ha en STOR sjanse uansett hvordan løpet blir kjørt. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 3 Veravia AS – Magnus Dahlen får stadig bedre form på stallen sin, og hestene er virkelig på riktig vei. Veravia AS ble det feil for sist, mens den satt fast i V75’en nest sist. Har gått med vanlig vogn to ganger på rappen, men her blir det på med en BIKE. Vær også litt OBS på at den nesten mister alle sine poeng om den ikke gjør en bra prestasjon her, og Dahlen har nok skjerpet den maks i jobbene inn mot denne oppgaven. Prøves som et herlig frekt objekt mot en overkommelig gjeng.

V4-2 : 5 Digital Crunch – Var enorm når den jogget 13,3/2140ma nest sist, mens den også var solid i nederlaget mot Oracle Tile sist. I dette lunsjløpet har Digital Crunch svært riktige betingelser foran seg, den er solid kuskeplusset med Stefan Persson, og det meste ser veldig bra ut på forhånd. Lar seg rett og slett ikke slå?

V4-3 : 6 Bravo Tessla – Utvikler seg fint, og har en passende oppgave foran seg nå. Suste til tet sist, og vant veldig sikkert på en krevende bane. Er altså meget kjapp fra start, den får på seg en BIKE for første gang i karrieren, og normalt dreier dette seg om tet og slutt. Er en veldig motivert favoritt.

V4-4 : 10 Forest Man – Åpen finale, og her skal ingen bli overrasket om det skreller til. Vår ide blir neppe veldig mye spilt, men vi velger uansett å varsle. Kom ut etter en lengre pause sist, og ble sittende bom fast over mål med tilsynelatende mye krefter igjen. Er normalt forbedret med det løpet i kroppen etter den lange pausen, motstanden skremmer ikke, og dette kan fakta gå veien. PASSES!

