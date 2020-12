V4-lunsj med et solid potensial

Skellefteå byr på en åpen og spennende V4-lunsj søndag. Her kan det skrelle i samtlige fire avdelinger, og det vil overraske oss om ikke dette gir bra betalt!

Det er alt annet enn enkelt å være spiller i dagens V4-lunsj. Det finnes ingen klar banker i omgangen, og flere av løpene er dessuten svært åpne. Når man i tillegg får krevende forhold med mye snø, ja, da vil det overraske oss om ikke dette gir meget bra betalt. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 6 Satellit L.A. – Har et helt riktig løp foran seg, og dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Er veldig kjapp fra start når man ladder med den, den pleier å være god direkte etter pause, og sko på alle fire trives den med. Er en banker for de frekke, og en hest vi tror mye på!

V4-2 : 8 Blixten E.S. – Er i en helt fantastisk form, og den er helaktuell i et løp som dette. Spurtet enormt bra via drøye spor mot oppløpet sist, og bekreftet sin flotte form. Er noe billigere ute nå, og med tanke på at storfavoritten kommer ut etter pause så må vi bare prøve oss med dette formkortet. SPILLES!

V4-3 : 15 Atlas Eagra – Har ikke fått vinne i år, men mot en ganske overkommelig gjeng er vi inne på at det kommer en seier nå. Så nemlig smellfin ut etter pause sist, og gikk da fulltanket over mål. Hadde ALT igjen, og vi likte den skarpt. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og med klaff på veien er den HET! SPILLES!

V4-4 : 13 Wasa Warrior – Åpen finale, og her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide holder superform, og var stor i nederlaget sist. Havnet da utvendig leder i sluttrunden, og ble kun speedet ned av Digital Ink på streken. Møter ingen Digital Ink her, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt!