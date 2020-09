V4-lunsj med Redén

Daniel Redén har hatt en helt eventyrlig sesong med sine stallhester. I dag kusker han Bokli Rapp i V4-3/DD-1 på Hagmyren.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Vi nærmer oss en strålende travhelg. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med blant annet kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik torsdag. Som har sitt spillemessige høydepunkt i kveldens V64-omgang i Boden. Her er det STOR JACKPOT og hele 1 773 490 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg er det en kanoninteressant V65-omgang på Bergen travpark i kvekd. Tirsdagen innledes med V4-lunsj fra Hagmyren.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Hagmyren og torsdagens V4-lunsj. Rolf Lerum er på en velfortjent ferieuke og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig.

En norskfødt kaldblodshest er Snokens beste bankerforslag i torsdagens V4-omgang. 5 Bokli Rapp har tidligere i karrieren vært stasjonert hos både Geir Flåten og Øystein Tjomsland og står med drøye 700 000 SEK på konto. Har gjort fem starter i regi Daniel Reden, men galoppert en del og kun vunnet en gang. Møter svært billig motstand i V4-3/DD-1 i dag på Hagmyren og på de to minste V4-forslagene og i DD-spillet får 5 Bokli Rapp bankertillit.

På det største V4-forslaget tar vi også med 3 Kong Henry som har gjort to svært fine løp i regi Jan Ove Olsen og som er det klare motbudet i dag.

Overspilt favoritt i V4-1

Ulf Ohlsson er overalt og kjører travløp, og noen ganger blir han overspilt. 10 Björli Frida er en motivert favoritt i V4-1, men i titiden torsdag er hesten markert på hele 45 prosent. Det er mye for en såpass fersk hest. Det finnes mange spennende motbud, blant annet 8 Gangsi som står i springspor på 20 meter tillegg og som avsluttet flott til tredje sist.

Gode sjanser for Linderoth

Per Linderoth reiste hjem til Østersund for en tid tilbake etter mange år som Bergsåker-trener. Linderoth har en flott sesong i 2020 og har flere gode vinnersjanser i dagens V4-lunsj. Treårige 3 Money Smile er favoritt i V4-2 og i V4-finalen setter vi formsterke 9 Buzzer Beater som vårt førstevalg.