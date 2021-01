V4-lunsj med stort potensial

Utfordrende omgang med flere ÅPNE løp. Vi jakter V4-suksess med en banker som knapt nok var favoritt når vi la ut dette tipset... De tre øvrige løpene garderes bredt!

Gårsdagens V86-tips var ikke mye å rope hurra for, og vi var sjanseløse på 8-rett. Det var de fleste andre også, for utbetalingen stoppet på voldsomme 9,6 millioner. Nå er gårsdagen glemt, og vi bretter opp ermene mot en innholdsrik dag på travet. I lunsjen på Bergsåker er det nesten som vanlig spennende, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 3 Bellis Frontline – Har ikke fått vinne på 22 starter, men har toppform i kroppen, og kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Ble sittende bom fast nest sist, mens den fullførte klart bra mot gode hester sist. Er kjapp ut med volte, og over denne distansen blir den testet i tet? MÅ MED PÅ ALT!

V4-2 : 7 Xanthis Fantasy – Er noe variabel, men ikke så verst på sitt beste. Rørte det til for seg sist, mens den kom til mål med litt krefter igjen nest sist. Står i et perfekt springspor nå, og skulle Mats Djuse greie å komme seg foran, ja, da burde sjansene være gode. Prøves som en frekkis i et dårlig løp.

V4-3 : 8 Wild Donnan – Her er det ikke helt lettløst, og vi blir ikke overrasket om det skreller til. Vår ide havnet feil på det sist, og det er ikke slike opplegg den skal ha. Står i springsporet på tillegget, den er kjapp fra start, og vi blir ikke overrasket om den kommer seg tidlig foran. SPILLES!

V4-4 : 3 Gassim AM – Har fått to løp i kroppen etter pause, og er i toppform! Vant enkelt fra tet nest sist, mens den spurtet knallbra til et knepent tap sist. Fra dette sporet er nok Mats Djuse på tetjakt, og mot en formløs gjeng må dette dreie seg om en solid sjanse. VI BANKER!

