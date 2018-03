Åby starter påsketravet med internasjonal V4-omgang

Robert Bergh er høyaktuell i lunsjen på Åby. Her fra da han kjørte løp på Jarlsberg i 2014. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

I dag begynner V75 Påskebonanza. Det innledes med V75 på Gävle i kveld, fortsetter med den tradisjonelle V75-omgangen på Färjestad langfredag. Lørdag byr så Klosterskogen opp til sin store V75-omgang, mens det hele kulminerer med Grand Finale på Romme med Multijackpot på søndag 1. påskedag.

Før V75-omgangen på Gævle går av stabelen i kveld, skal Åby ta for seg den internasjonale lunsjomgangen, og innlevering er som vanlig 12:45. Momarken tar så over med en praktfull V65-omgang, og merk her at Innleveringsfristen er 16:00.



Nettavisen har hatt en herlig tipsuke bak seg selv om det gikk den veien høna sparker i lørdagens V75-omgang på Sørlandet og heller ikke ble noen spillemessige suksesser søndag. Det har blitt godt med gevinster de aller fleste dagene den siste uken, og påskeuken begynte veldig bra med fine fremanger på Forus tirsdag kveld.

Da skal vi rette alt fokus mot Åby som innleder dagen med en strålende V4-omgang. Jeg finner min banker i den siste avdelingen, og mener hesten er bedre enn dagens konkurrenter.



Falsig i siste

I V4-4 tror jeg 8 Hall Of Rings og Bo Falsig er overlegen sine konkurrenter på kapasitet. Sprint og åttendespor er neppe et solid utgangspunkt, men i dette løpet er det kun åtte hester med i feltet. Velger Bo Falsig og ta opp fra start, sitter han i dårligst fjerde utvendig. Jeg synes vallaken har vært meget god i sine seks første løp i karrieren. Nest sist møtte 4-åringen meget gode hester, og satt sist da det gjenstod 500 meter i et løp med 100 000 i førstepremie. Alt ble feil, men hesten var svært pigg over mål, og så meget fin ut for dagen. Jeg tror hesten hadde vunnet det løpet, med en bedre reise underveis. Nå sist møtte han på lignende motstand som dagens, og var tidlig å finne i tet. Derfra var det kun en hest i løpet, og Hall Of Rings så enormt fin ut over målgang. Hesten så upåvirket ut etter å ha travet sisterunden på 1.14,1. 8 Hall Of Rings er bedre enn dagens motstand, og det blir dagens beste banker for meg i både V4- og DD spillet.



En vinner for Untersteiner?

I V4-1 setter jeg 1 Lady Luck som mitt objekt. Hesten har stått hos Peter Untersteiner siden det siste løpet i desember og debuterer for sistnevnte. Jeg husker godt løpet hoppa gjorde i oktober i fjor. Hun hadde som i dag førstespor bak bilen, og forsvarte sporet enkelt. Videre i løpet bare reiste hun unna og vant på 1.11,8. Jeg tror hun kommer til å ta teten også i dagens løp, og tviler på at Untersteiner vil slippe fra seg føringen. Etter det nevnte toppløpet har ikke hoppa tjent en krone. Kresten rundt 6-åringen var derfor nødt til å prøve noe nytt, og jeg er meget spent på hva Untersteiner kan få til med hesten. Hun har nok av kapasitet. 1 Lady Luck blir et førstevalg for meg i løpet.

Heiskanen har en ordentlig god en

I V4-2 tror jeg 8 Celsius Evo kan være en vinner, men 4-åringen er nødt til å gå i trav. Hingsten har gjort to starter for Veijo Heiskanen. I den første starten galopperte hesten i volten, og dagen var spolert. Jeg klokket dog Celsius Evo sin sisterunde, som gikk 30-40 meter bak feltet. På klokken stod det 1.15,4. Jeg synes det så ut som en fin traver, og fulgte nøye med han i den siste starten på Åby. Jeg fikk bekreftet det jeg trodde, for Heiskanen sin nyerværelse gikk et kjempeløp. Nok en gang galopperte hesten fra start, og havnet langt bak. Han tok igjen feltet og gikk et strålende oppløp med full fart over mål. Celsius Evo gikk sisterunden på en lav 13-tid. Blir nok neppe noe favoritt i dette løpet, da raden ikke er mye å se til, men fakta er at dette trolig er feltets beste hest. 8 Celsius Evo kan vise seg å være et toppobjekt.

Untersteiner har en god hest

V4-3 er et løp med flere gode hester. 3 Doyucash In blir et førstevalg for meg. Vallaken har et høyt toppnivå inne og har hevded seg i tøffe selskap tidligere. Det er og meget god form på stallen til Johan Untersteiner for tiden. Femte sist ble 6-åringen tredje i et løp gode Eelis vant foran Verozzo. Tredje sist på Solvalla møtte han nok en gang meget skarp motstand, og gjorde et sterkt løp til femteplassen. Gode Olle Rolls vant løpet. Untersteiner-vallaken galopperte så i to løp på rad, og fikk seg en pause på to måneder. Jeg er spent på hva 3 Doyucash In kan levere i dag, og mener han skal regnes meget tidlig i dette løpet. Motivert tipsener!



1 Sphinx d'Inverne, 4 Dugur og 10 Crown Wood skal og på alt av forslag. Det blir spesielt spennende å se hvordan Robert Bergh sin traver 4 Dugur fungerer i travet etter en pause på over fire måneder. Sistnevnte har stor kapasitet.