All inn på Magic Johnson

Shane Karlsson (som her vinner med Jumeirah på Øvrevoll) er rytter på Magic Johnson på Bro Park onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdag er som vanlig galopp til lunsj og trav til kvelds. I motsetning til forrige onsdag er det både V4 og V5 på menyen når Bro Park byr på lunsjgalopp. Til kvelden er som vanlig Bjerke vertskap når det er snakk om ukens V76-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solid systemklaff på Jägersro søndag

Nettavisens galoppeksperter advarte mot at storfavoritten 5 Dorcia (markert på 64,7 prosent) kunne få match av blant annet 7 Angel Love og Jan Erik Neuroth i V4-2 søndag og fikk rett i det. Systemspillet med fire andeler a kr 750 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 892 kr.

Mer enn basket

NBAs store basketlegende Earvin Magic Johnson herjet stort sammen med Michael Jordan for rundt 25-30 år siden. Onsdag tror vi han herjer med konkurrentene på Bro Park. Favoritten i V4-4/V5-2/DD-2 har levert prestasjoner langt over de øvrige i feltet, og vi tror sterkt på seier og.

Selvsagt er det penger i å spille i mot, men vi velger å la ham få tillit. 7 Magic Johnson bankerspilles i både V4, V5 og DD.



Også i V5-3 tror vi på favorittene. 6 Daxios har vært best, men aldri gått løp på sand. Det har 4 Wiltons, som ser hardest ut i mot.