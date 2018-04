Åpen V4-omgang til lunsj

Christoffer Eriksson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips 1: Tottenham roter ikke vekk Champions League-plassen

Oddstips 2: Endelig lykkes Stabæk

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Nyhet: Nettavisen kåret til Årets Ekommisjonær på hest

Lerum med V75-systemfullklaff på Åby 28. april

Det ble STOLPE UT for undertegnedes flate bonger denne lørdagen da Master Crowe stod alene på de. Systemene til undertegnede gjorde dog rent bord, og de satt som spikret. Folkesystemet (25 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.19 508, mediumsystemet (5 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.19 508, og det største systemet (fire andeler a Kr.2 995) betalte ut Kr.23 320,-. Godbiter som Ultra Bright (3-valg), og Ringostarr Treb (2-valg) stod begge alene i a-gruppen...

Petter med solide tips i Drammen - Kr.945 ble til Kr.20 505!

Det ble servert svært fine tips til lunsjomgangen i Drammen 28. april. Nettavisens største bong til Drammen til Kr.945 satt som et skudd og betalte tilbake flotte Kr.20 505



På Eksperten ble det også fullklaff. Før siste avdelingen sto faktisk Nettavisen igjen med 20 av de gjenværende 47 bongene. Til slutt kom fire ekspertenbonger gjennom med fem rette, og de hadde en innleveringspris fra Kr.945 (fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200) til Kr.1 800 (fire andeler a Kr.450).

Lerum med supertips i Harstad 21. april! Tok du rygg?

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble en FLOTT søndag på flere arenaer, og vi håper at du tok rygg. På Jägersro suste V4-forslaget på Kr.192 inn, og betalte ut meget fine Kr.2 381,-. I DD-spillet stod 2-valget Trickbag alene, og 6-valget Red Robin var ranket som et 2-valg! DD-oddsen ble MEKTIGE 68,75! Vårt minste DD-forslag på Kr.200 betalte ut knallfine Kr.3 437,-. Du tar vel rygg på våre galopptips?

På Leangen tok Kurt Leirvåg for seg i V5-spillet, og den minste bongen på Kr.168 satt som spikret. Utbetalingen på den ble herlige Kr.2 707,-. Sea Samedi ble servert som en topp DD-banker mot dagens tyngste favoritt, Derby D'Estino. I V4-spillet på samme bane ble det også fullklaff, og her betalte bongen på Kr.896 ut Kr.4 296,-.

Nå sparker vi i gang en NY uke, og her er det igjen MYE å glede seg til. Allerede i morgen venter en ekstra V75-omgang fra Bergsåker, og våre tips til den omgangen kommer ca 0900 tirsdag. Lørdag venter en GEDIGEN internasjonal V75-omgang fra Örebro, mens det på søndag blir en internasjonal V75-omgang på Biri.

Her skal det dreie seg om V4-omgangen til Halmstad, og vi byr på følgende snadder:

V4-1 : 3 Martin De Bos – Innledningsløpet denne mandagen er åpent, og vi streker av for samtlige SYV hester. Draget gjorde to løp for Petri Puro i fjor, den var bra ved begge anledninger, og da mot bedre hester enn dette. Petri pleier å ha hestene klare etter pause, den står spennende til på strek, og vi iler til med tipsnikken i det som ellers er et utrolig jevnt løp.

V4-2 : 7 Zambia Mail – Spurtet ordentlig fint i debuten for Wim Paal nest sist, mens den nå sist ikke var seg selv. Har fått hente seg inn igjen, den kommer ut etter en pause, og vi velger å varsle litt for den direkte. Dette er nemlig ingen dum hoppe, og den duger normalt godt i et såpass billig løp som dette. Settes frekt først. PS. 3 Bird Parker – Blir fort favoritten her, men hvordan er det med stallformen til Johan Untersteiner? Den ene hesten etter den andre har floppet for den stallen på slutten, og noe må være feil. Bird Parker kan selvfølgelig vinne, men da må den levere bedre enn hva de andre stallhestene har gjort de siste dagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 2 Rio Grande – Var godkjent i nederlaget på en knallgod tid sist, og en tilsvarende innsats her rekker normalt sett en god bit. Har dessuten trukket det beste sporet av favorittene, og det meste ser veldig riktig ut på forhånd. Skal stå først på ranken i et løp hvor det er usikker form på flere av hestene…

V4-4 : 2 Dreamlover G.D. – Avgjorde sikkert sist, og var klart bra etter pause. Er normalt MYE forbedret med det løpet i kroppen, den er kjapp fra start, og dette kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt. PS. 6 Vampire Bi – Var tungt betrodd i debuten for Jerry Riordan, men da ble det galopp direkte. Har nok en god del inne, og den er tidlig på vår bong mot en ikke akkurat veldig tøff motstand.