Årets første galopplunsj på Øvrevoll

Topas Royal og Jan Erik Neuroth skal være onsdagens sikreste vinner i V5-5 på Øvrevoll. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg.

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Onsdag er det for første gang på en stund Øvrevoll som byr på den internasjonale V4-lunsjen og det er naturligvis også V5-spill på landets eneste galoppbane. Bjerke travbane hviler ut etter helgens strålende OGP-helg og dermed er det Jarlsberg travbane i Tønsberg som er vertskap for V75-løpene onsdag kveld.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om løpene på Øvrevoll. V4 starter først med spillestopp kl 12.20, mens V5 som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.10.



Lunsjen på onsdag inntas best på Øvrevoll. Trolig blir det en bra utbetaling i V4, mens sjansene er nokså store for at V5-spillet kan bli nokså favorittbetont. Der er nok 2 Topas Royal i V5-5 og 6 Story Minister i V5-3 to gode holdepunkter, og særlig blir 2 Topas Royal i V5-5 vrien å slå. Den bankerspilles på samtlige V5-forslag på Nettavisen.



I V4 var vi lenge i tvil, men vårt beste holdepunkt mener vi 7 Chilterns i V4-3 er. Vant suverent i Gøteborg i nest siste start, og var bra sist som tredje på Øvrevoll. Ble nok ridd for offensiv mot vårt holdepunkt My Cup of Tea, men nå er det dyktige Kaia Sofie Ingolfsland i salen. Motstanden består av mange hester langt fra storformen. Vi bankerspiller 7 Chilterns på de tre minste V4-forslagene og den blir også vår DD-banker.



Vi synes eller 1 Ruler of Course i V4-1 er et spennende objekt. Etter forhåndstipsene ligger han an til å bli et fjerdevalg. Var nær ved å vinne Stockholm Stora Pris for to år siden og har brukt tid på å komme tilbake. Med to løp i kroppen tror vi formen kan være på plass, og formtall 83 er klart under det han kan på sitt beste.