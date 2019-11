Årets siste på Klampenborg

Carlos Lopez har ridd mange vinnere i 2019, her vinner han med Swedish Dream på Øvrevoll i september. Lørdag har Lopez flere flotte vinnersjanser på årets siste løpsdag på Klampenborg. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er Sørlandets travpark som forståelig nok har det største fokuset lørdag både sportslig og spillemessig, all den tid det er en herlig V75-omgang som venter der. Men det skjer mer lørdag og som vanlig er det galopp som gjelder til lunsj. Danske Klampenborg har sitt siste stevne i 2019 og lørdag kveld byr Bergen travpark på en flott V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Klampenborg og som vanlig er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet innledes i V4-4 og har spillestopp kl 14.00.

Sesongslutt på Klampenborg

Lørdag er det klart for årets siste løpsdag på Klampenborg. Neste lørdag er det Århus som runder av 2019, og dermed er det slutt for galoppløp i Danmark om en uke.

Dobbeltbanker i V4-1

I V4-1 er det kun fire hester til start. På de flate bongene satser vi på duoen 3 Acapello og 4 Grey Flash. De to har møtt mye hardere motstand enn de to øvrige, så vi tror vår duo fikser biffen.



Bankerfritt i V5

I V4-4/V5-1 tror vi mest på 5 Valde og 3 Heart of Stone. I motsetning til noen av de øvrige har de fin form, men det lurer noen outsidere i feltet. Også i V5-4 skiller en duo seg litt ut. Både 5 Wyclef og 7 Frost vant lett for en uke siden, og de har ikke rukket å få vekttillegg. Begge liker seg på tunge høstbaner, så sjansen er til stede for at det holder med nevnte duo.

