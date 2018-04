Årsdebut i galopp

Elione Chaves (her på Øvrevoll-slageren Dickie Dickens) har som vanlig flotte vinnersjanser når det handler om galopp, så også i årsdebuten på Jägersro onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V76 Bjerke: V76-jakt med Adrian bak vår hovedbanker

Oddssingel CL: Liverpool må gjøre jobben på Anfield

Oddsdobbel CL: Liverpool og Manchester City byr opp til målfest

Oddsdobbel 2: Icardi sender Inter til himmels

Tippetips: Barcelona svikter ikke

Tipping: Spilte for 96 kr - vant 3,2 mill

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en gledelig å konstatere at galoppen endelig får sin årsdebut onsdag. Fortsatt er det slik at Sveriges nye nasjonalarene Bro Park, fortsatt ikke har banen sin i god nok skikk etter en meget krevende vinter og den planlagte kjøringen kommende søndag er allerede avlyst. Men i Malmö ser det bedre ut og Jägersro galoppbane er klar til onsdagens premiere som innledes med V4 og DD-spill. Det er onsdag og det betyr naturligvis at det også er trav og V76 på Bjerke til kvelden.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vrient på Jägersro

De to siste avdelingene i V4 virker vidåpne. Men i de to innledende treårsløpene skal det normalt skille litt. I V4-1 blir trolig 5 Sarookk favoritt. Vant et ok løp i England i fjor, og en liknende prestasjon kan fort holde. 3 Sambaheat har treneren god tro på. På de tre minste V4-forslagene står vi på disse to i V4-1.

Lås også i V4-2

V4-2 har flere spørsmålstegn. Best i fjor var 9 Shake the Disease, mens 5 Back Door Man gikk et sterkt kval-løp i fjor før skade. Dog har ingen av hestene startet løp i år, så det kan være store rom for at andre i dette løpet kan være forbedret. Uansett så låser vi på to hester, på de tre minste V4-forslagene i V4-2.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen