Bankerfri lunsj fra Sverige

Ulf Ohlsson har som vanlig fine vinnersjanser i onsdagens V4-lunsj på Bergsåker. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Topptips ble servert i V75-omgangen på Leangen 27. januar!

Undertegnedes MINSTE V75-bong på Kr.240 fikk 6-riktige i lørdagens V75-omgang, og det var bankeren Emir La Brousse som "felte" oss. Utbetalingen på den minste V75-bongen ble Kr.1 953,-. I V4-spillet på samme bane ble det fullklaff for den minste bongen på Kr.216, og her kunne man hente ut meget fine Kr.4 546,-. Vårt lille DD-forslag på seks rekker med en innsats på totalt Kr.180 gav en odds på helt spinnville 114,30, og betalte ut Kr.3 429,-. SUPERSJOKKET Tao Elda (8-valg/2%) var med på kun to hester på den minste V75-bongen! Storskrellen Crimson Pirate (8-valg) ranket vi som et 3-valg bak bankeren vår, Emir La Brousse.



Følgende info ble servert på Tao Elda:

V75-6: 2 Tao Elda – Er en klar OBS-hest for oss. Glem ikke at dette var en av våre bedre hopper i 2015, og den vant blant annet en finale på Bjerke til brakodds i lukene. Stod så omtrent stille i hele 2016 + 2017, og den er derfor ekstremt billig inne grunnlaget. I comebacket nest sist var den tung, men den gikk en sterk siste 800m, og vi hadde 24,1/800m på klokken. Var enda bedre i monte sist, og dette er en hoppe på riktig vei. Kan stelle i stand med en superskrell med flyt! OBS!

Bergsåker står for dagens lunsj fra Sverige, og dette er en lunsj vi liker skarpt. Vi har nemlig jobbet frem et par helfrekke objekter, og vi spekulerer dessuten mot dagens tyngste favoritter!

Sjekk ut følgende:



V4-1 : 9 Valnes Info – Har gjort fire løp etter den kom inn på stallen til Robert Bergh, og den virker å være på riktig vei. Gikk helt OK sist etter at den havnet i en dårlig rygg, og tiden ble bra med tanke på en veldig stum bane. Nå er den billigere ute, og sjansene skal være fine. Slår til som et frekt objekt?

V4-2 : 2 Catilla Fabulous – Har gjort tre løp etter den kom inn på stallen til Henrik Svensson, og dette er en traver på vei mot formen. Ble dradd sist mot oppløpet sist, men spurtet klart oppløftende ute i banen når den fikk ordentlig fritt frem. Kom til mål med krefter igjen, og innsatsen var bra. Blir ikke tatt på alvor nå, men vær klar over at det her er svært billig imot, og Catilla Fabulous står ikke tilbake for disse. Skreller?

V4-3 : 10 Vic De Luxe – Her er det et klart skille på hestene, og vår ide er i en absolutt toppform. Har vunnet i V75 to ganger på rappen, og sist slo den altså favoritten 7 Sambuca Knight. Skulle favoritten få litt svar innledningsvis så kan dette bli veldig riktig for Vic De Luxe. Disse to hestene skiller seg klart ut, og begge skal naturligvis i a-gruppen.

V4-4 : 14 Bonaldo – Var ute mot bedre hester enn dette sist, og den fullførte meget fint etter sene luker. Var nok ikke helt tom over mål, og tiden ble meget bra med tanke på de forholdene som det var for dagen. Hadde et bra fjorår, og det virker som den har kapasitet til å følge opp i år. Er opplagt en av de som kan overraske i en ellers halvåpen finale.