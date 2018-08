Bankerfri lunsjomgang fra Sverige

Røyns Stjernen og kusk Ragnar Fremstad er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Mandagen pangstarter med fransk lunsj på Bjerke kl.11.10. Deretter blir det også lunsj fra Sverige og Östersund. Her begynner V4-1 kl.12.20. Leangen byr så på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5, og her starter V4-1 kl.18.10, mens V65-1 er i gang kl.18.55. Jägersro avrunder mandagen med en fantastisk flott V64-omgang på galoppen, og her begynner moroa kl.19.30.

Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.



Östersund åpner uken fra Sverige, og det gjør de med en knallfin lunsjomgang uten de helt klare bankerne. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 9 Cameron Dream – Vinner normalt et løp som dette om alt går riktig for seg. Den vant sikkert sist, mens den var bunnsolid bak kanonen Very Kronos nest sist. Er en av få hester i feltet som har litt skalle igjen, og feelingen er at den runder en ikke så altfor tøff gjeng. SPILLES!

V4-2 : 10 Invented Sund – Har fått et par blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er på riktig vei. Kom veldig fort tilslutt sist, og den var ikke tom over mål da. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, og får den bare ryggløpet sitt er den giftig. Overrasker?

V4-3 : 4 Röyns Stjernen – Ble sjenert fra en mulig seier sist, men den gikk uansett et bunnsolid løp. Gangen før feilet den som mulig vinner, og den hadde travet ca 23,9 uten galoppen kort før mål. Står dønn riktig inne i dette løpet, og uten hindringer på veien må mulighetene være gode. SPILLES!

V4-4 : 12 Conway City ÅS – Fullførte meget bra sist, mens den fikk maks i knalltøffe omgivelser nest sist. Er nå veldig riktig ute med tanke på motstand, og blir det bare litt tempo underveis MÅ mulighetene være gode. Settes først, men det er ikke snakk om noen banker fra et dårlig spor.