Bankerfri V4-lunsj

Johan Untersteiner er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Ukene bare flyr avgårde, og høydepunktene kommer tett. Det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer på Leangen lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT i V75-spillet, og ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. I tillegg til dette er det SUPERONSDAG i V76-spillet på Bjerke. Her fordeles Kr.570 338 til alle med riktig V76-rekke.



Når det gjelder dagen i dag så er det Halmstad som er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Skien og Klosterskogen. Her skal det dreie seg om V65, og løpene begynner som vanlig kl.18.55. Eskilstuna er sist ut, og her er V64-1 i gang kl.19.30.



Det er BRA kvalitet i dagens lunsjomgang fra Halmstad, og vi skal få se endel ordentlig fine hester. Vi fant ikke den helt klinke bankeren i denne omgangen, og prøver derfor å "smyge" oss gjennom uten banker på de litt større bongene. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 8 J.H. Respons – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og den blir relativt hardt spilt direkte. Det er den beste hesten i feltet, og leverer den noe i nærheten av hva den kan, ja, da har den naturligvis en meget bra sjanse. Vi tør dog ikke å gå all in på den etter avbrekket, og krydrer bongen med flere aktuelle motbud. Et veldig langskudd kan 6 Nemo Adams være. Denne gikk et solid løp etter en ganske grov galopp sist, og den er stadig bedre enn raden. Er ikke helt ueffen om favoritten er noe under pari.

V4-2 : 10 Just Perfect T. (denne ble strøket mandag) – Har en STOR sjanse her. Vi snakker om en fersk 4-åring som har solid kapasitet, og den gikk et bra løp etter galopp sist. Mandag blir den kuskeplusset med Christoffer Eriksson, motstanden er med få unntak svært billig, og sjansene for at den runder til seier må være gode. Vår soleklare favoritt.

Etter strykningen av vår favoritt så er fakta dette løpet blitt VIDÅPENT uten de helt klare forgrunnsfigurene. En bred gardering anbefales.

V4-3 : 12 Vis Dell’Olmo – Har egentlig vært god hver gang på slutten minus sist hvor det ble galopp. I løpet sist var den faktisk trykket ned til 5x flesket mot en såpass god hest som Carna Sensei… Her er det klare objektet vårt billig ute, og med litt tempo må den være HET. Skal stå først på ranken.

V4-4 : 12 Calvin Borel – Gjør comeback etter et lengre avbrekk, og den skal bli utrolig spennende å se i banen igjen. Er ekstremt kapabel, den var fin i sitt prøveløp sist, og den er verdt et forsøk direkte. 8 J.H. Mannerheim – Var en av outsiderne i Derby i fjor, men har siden hatt sine problemer, og vært lenge borte. Vi regner med at Johan Untersteiner har denne i en OK skikk når han nå sender den ut igjen, og da duger den naturligvis i et løp som dette. Motbudet.