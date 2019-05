Bankerfritt i lunsjen

Christoffer Eriksson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Vi har en svært innholdsrik torsdag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Kalmar er først ut med sin lunsj, og her er man i gang kl.12.20. Bjerke står for den norske lunsjen, og da med start kl.13.40. Øvrevoll byr på en INTERNASJONAL V65-OMGANG på galoppen kl.18.30, før Klosterskogen avrunder torsdagen med sitt V65-spill kl.19.35.



Ellers nærmer ELITLOPPET seg med stormskritt, og undertegnede jobber på høytrykk for at du skal få så gode tips som mulig denne helgen. Våre V65-tips til Solvalla fredag vil bli lagt ut ca kl.08.00 fredag. Våre V75-tips til Solvalla lørdag blir lagt ut fredag ettermiddag, mens V75-tipsene til Solvalla søndag er klare tidlig lørdag kveld.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Kalmar står for dagens V4-lunsj fra Sverige, og det er en ganske jevn omgang vi har foran oss. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Sphinx D’Inverne – Innledningsløpet denne torsdagen er tynn suppe, og de fleste av disse har hatt sine beste dager. Vår soleklare ide ble felt av banen sist, mens den var strålende til seier nest sist (10,4 s 700m). Er veldig kjapp ut, og i dette feltet vil den uansett ikke bli fast. Burde ha en stor sjanse, og vi plasserer den klart først på ranken.

V4-2 : 9 Evoque – Åpent hoppeløp hvor en bred gardering kan være smart. Hesten vi plasserer først er bedre enn det grunnlaget den har på konto, og den skal ikke undervurderes selv om den er noe hardt ute. Solgte seg ganske dyrt mot MYE bedre hester enn dette sist (Waffle Cone vant fra tillegg), og den fikk et pluss i kanten av oss. Var uheldig i V75’en tredje sist, men gikk sterkt etter hinder på veien. Nå er den kuskeplusset med Christoffer Eriksson, og vi roper et varsko!

V4-3 : 7 Setauket – Har man veldige forhåpninger til i år, men den var ikke til sin fordel i årsdebuten. Fungerte ikke optimalt, og var helt sjanseløs mot en såpass ordinær hest som Hector Greenwood. Distansen i lunsjen er neppe noen fordel, men mot en svært overkommelig gjeng er det uansett snakk om en veldig motivert favoritt. Dog tør vi ikke å banke den før vi ser den fungere som den skal.

V4-4 : 5 Casterly Rock – Burde hatt et langt større grunnlag enn hva den har på konto, og den skal bli superspennende å følge i årsdebuten. Vi tviler sterkt på om man hadde dradd denne ut, uten at man var fornøyd med den i jobbene. Er svært grunnkapabel, og det den må bare prøves direkte! SKAL MED PÅ ALT!