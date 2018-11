Bankerfritt og spennende

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med supertips på Jarlsberg 25. november - alt satt!

Absolutt ALT av bonger satt på Jarlsberg, og tipsene var meget sterke. Aida Boy innfridde som dagens beste banker, mens Cash Coverter (5-valg)/Tripsson Ø.K. (2-valg) ble begge ranket først, og topp info ble gitt. Nettavisens MINSTE V65-bong på Kr.240 satt som støpt, og betalte ut meget fine Kr.4 089,-. Den minste V5-bongen på Kr.180 betalte ut Kr.523,-. Følgende info ble servert på Cash Converter:

V65-5 : 5 Cash Converter – Har et nydelig løp foran seg denne søndagen, og vi liker også skarpt at den er kuskeplusset med Tengsareid. Cash Converter har blitt matchet mot vel så gode hester som dette, og den har radet opp med bra prestasjoner på slutten. Tredje sist føk den til tet i V75’en, slapp, og var GOD tredje mot tøff motstand. Den var ikke veldig langt bak gode hester nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Klaffer det bare litt bedre nå så har denne form til å skrelle. OBS!

Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.



Med under en mnd til jul så smaker ikke noe bedre enn noen oppturer på spillet, og i dag skal vi prøve oss både i Norge og Sverige. Først ut skal det dreie seg om lunsj til Mantorp med start kl.12.20. Deretter blir det V65 fra Drammen, og her er man som vanlig i gang kl.18.55. Färjestad står for det klare høydepunktet mandag, og det er altså duket for en SAFTIG V64-JACKPOT med over 1,6 millioner ekstra. Løpene begynner kl.19.30.

Her skal det dreie seg om Mantorp, og vi kan by på følgende til dagens V4-lunsj:



V4-1 : 2 Liam Dana – Dette ser veldig riktig ut på forhånd for vår tipsener. Den har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den var klart forbedret sist. Fullførte da godkjent mot ganske tøff motstand. Skal normalt være ytterligere forbedret til denne starten, den er kuskeplusset, og vi iler til med tipsnikken.

V4-2 : 12 Timetobelucky – Ser ut til å gå helt under raderen her, og det takker vi for. Har nå fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den har vinnerform i kroppen. Var solid fra dødens nest sist, og det løpet ble altså vunnet av Tokarev. Nå sist leverte den en bunnsolid sisterunde, avsluttet sterkt (12,2 s 800m), og kom til mål med krefter igjen. Motstanden her er billig, og klaffer det bare litt på veien så må denne være STEKHET! Slår til som en skikkelig godbit?

V4-3 : 5 Blue Line D.K. – Kan være en skrell for de som jakter litt på dypet. Den var klart bra etter pause nest sist, og den solgte seg dyrt på en ganske dårlig bane da. Nå sist ble den sjenert til galopp som fastlåst i kulissene, og det var krefter igjen på tanken da. I dette løpet blir det fort ordentlig kjøring, og det burde passe vår frekke tipsener bra. Settes knepent først.

V4-4 : 8 Walle West – I finalen blir «montehesten» 2 Ugly Duckling enormt hardt betrodd. Vær dog OBS på at denne ikke har vist veldig mye med vogn, og den har viste seg å være klart best under sal. Vår ide har en sjeldent fin oppgave foran seg, og den burde hevde seg i et løp som dette. Galopperte sist, men var klart godkjent mot bedre hester enn dette nest sist. Må bare prøves i omgivelser som dette!