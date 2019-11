Bergh har lunsjbankeren i Gävle

Robert Bergh er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En særdeles innholdsrik uke venter, og det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer på Bjerke lørdag hvor en INTERNASJONAL V75-OMGANG skal arrangeres. Her kan du faktisk vinne helt ENORME 34 millioner kroner. Spenningen følger du gratis på Nettavisen.



Når det gjelder dagen i dag så er det Gävle som er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Trondheim, og da dreier det seg naturligvis om Leangen. Her venter en INTERNASJONAL V65-OMGANG med start kl.18.55. Halmstad avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Gävle innleder en ny uke med en knallfin lunsjomgang. Flere av løpene er veldig åpne, og vi trengte derfor en banker for å komme i mål på de flate bongene. 13 Van Gogh Z.S. (V4-2) er helt overlegen på ren kapasitet, og den taper normalt ikke sitt løp om alt går riktig for seg. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 12 Bearfire – Dette er en MEGET bra hoppe som ikke skal undervurderes i omgivelser som dette. Den hadde vunnet lett om den ikke hadde huket hjul på oppløpet sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Gangen før huket den hjul på startsiden, men viste 15,6/1800m etter uhellet. Har MYE inne, den virker veldig travsikker, og som lite spilt er vi på vakt. Slår til som en godbit?

V4-2 : 13 Van Gogh Z.S. – Er i en helt egen klasse når det gjelder kapasitet, og den taper ikke et løp som dette om alt går riktig for seg. Ble sjenert til galopp sist, tapte mye, men kom aldeles helsvett tilbake, og var klink overlegen i mål. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og det er snakk om en veldig motivert favoritt.

V4-3 : 2 Kentin Day – Flott og jevnt hoppeløp! Vår ide har vært matchet mot de beste i årgangen, og bitvis har den gjort det bra. Spurtet klart bra i kulissene sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Er SYLVASS på speed, og får den lifte med i rygger, ja, da kan dette bli svært spennende. Prøves som en helfrekk ide.

V4-4 : 9 Showtimejackflower – Denne er det meget bra grunnkapasitet i, og den gjør en spennende debut for trener Thomas Lönn. På ren kapasitet er neppe noen bedre, og det er første gangen ut den skal spilles. Må bare prøves som en frekkis i en ellers jevn finale.